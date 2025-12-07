Mateo García, nuevo refuerzo confirmado de Millonarios, envió contundente mensaje a la hinchada: “A eso hemos venido”

Millonarios sigue moviéndose para preparar la plantilla con la que enfrentará la próxima temporada y dejar atrás los malos resultados del segundo semestre de 2025.

De esta forma, el cuadro azul ha hecho el segundo anuncio oficial y confirmó la llegada del Mateo García, centrocampista que cumplió con los requisitos médicos y técnicos para ser un nuevo ‘embajador’.

“Millonarios FC informa que, luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Mateo García se convirtió en nuevo jugador del equipo. El club adquirió su derechos deportivos y firmó contrato por tres años", dijo el club azul en un comunicado.

¡Volver a casa para seguir cumpliendo sueños! 💙🏠⚽️✨



¡Mateo García se viste de azul y blanco! 🔵⚪️ ¡Bienvenido al Embajador! pic.twitter.com/Nr8yvH4mYP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 7, 2025

García, de 27 años, ha tenido un largo recorrido por el balompié nacional y llega a Millonarios procedente del Once Caldas, conjunto con el que disputó la más reciente temporada.

“Mateo nació el 28 de agosto de 1998 en Bogotá y debutó profesionalmente en 2018 jugando para Deportivo Pasto. Tras ello, también tuvo un paso por Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y, recientemente, por Once Caldas, de donde llega procedente”, agregó el cuadro albiazul.

En cuanto a sus cualidades, la institución resaltó que García se ha caracterizado por “su intensidad, su capacidad para interpretar el juego y su compromiso táctico dentro del terreno de juego, cualidades que lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Millonarios FC. Su llegada refuerza una zona clave del equipo y suma nuevas alternativas en la construcción y recuperación del balón".

El nuevo mediocampista llega a Millonarios para aportar en una zona donde el equipo capitalino venía presentando algunas falencias. García cuenta con una combinación ideal que le permite ser un quirúrgico recuperador de balones y un excelente estratega que entiende cómo iniciar el juego ofensivo.

En sus primeras declaraciones como nuevo refuerzo capitalino, García señaló que entiende el compromiso que tiene al vestir esta nueva camiseta y dejó claro que espera cumplir con la confianza que le brindaron quienes impulsaron su contratación.

Millonarios suma otro nombre de peso a la lista de bajas para 2026 | Foto: Colprensa

“Sé la responsabilidad y el compromiso que significa vestir esta camiseta, defender lo que es como institución Millonarios, entonces sé que el compromiso va a ser inmenso y esperamos estar a la altura de lo que significa portar esta camiseta”, dijo el volante.

De igual forma, se refirió a la sed de título que tiene Millonarios y explicó que conseguir toreos es algo a lo que tiene que estar acostumbrado este plantel.

“Quiero dejar huella, eso requiere ganar títulos, que es lo que esta institución necesita y es a lo que debemos estar acostumbrados”, agregó.

🎙️Ⓜ️ "Aparte de la felicidad, sé la responsabilidad, sé del compromiso de vestir esta camiseta" Mateo García. pic.twitter.com/2TGRbNSd3a — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 7, 2025

Por último, pidió a la hinchada mantener el apoyo que han demostrado siempre, acompañando al equipo sin importar las circunstancias; eso sí, pidió creer en el equipo que se está conformando, pues según sus palabras, buscarán ser protagonistas en las competiciones que afronten.