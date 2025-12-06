Suscribirse

Prensa alemana no le rebaja a Luis Díaz su partido contra Stuttgart: le remarcan este error con Bayern Múnich

Aunque reconocieron su desequilibrio en el campo, también lo puntuaron según una situación en particular.

Redacción Deportes
7 de diciembre de 2025, 1:48 a. m.
Crítica de la prensa alemana a Luis Díaz tras el juego contra Stuttgart.
Crítica de la prensa alemana a Luis Díaz tras el juego contra Stuttgart. | Foto: Getty Images

Jornada redonda para Bayern Múnich, este sábado 5 de diciembre, contra Stuttgart. Fue por la fecha 13 de la Bundesliga, el cuadro bávaro se impuso por 0-5 de visita y alarga su liderato invicto. Luis Díaz jugó los 90′.

Harry Kane anotó triplete, mientras Laimer y Stanišić encajaron los oros dos. Esta vez Luis Díaz no anotó, pero tampoco se fue en blanco: dio la asistencia en el tercer gol del Bayern Múnich. Eso sí, el guajiro vio la amarilla, llegó a cinco en Bundelsiga y se perderá el siguiente partido ante Mainz 05.

Las imprecisiones, algo que le recalca la prensa alemana a Luis Díaz

El partido de Luis Díaz, contra Stuttgart, fue bastante aceptable. Sin embargo, otra vez le recalcan al colombiano sus fallos a la hora de definir. Así se lo hace ver la prensa alemana, concretamente el medio Merkur, que puntuó a los futbolistas de Bayern Múnich entre 1 (malo) y 4 (excelente). A Lucho le dieron un 2.

“Fue un motor en la banda izquierda y generó peligro repetidamente con sus regates”, arrancaron afirmando en el medio referenciado.

Y ahí soltaron: “Sin embargo, a pesar de las buenas ocasiones, el colombiano no logró recompensar su valentía, rematando con imprecisiones, como por ejemplo poco antes del 2-0. Eso sí, dio la asistencia para el 3-0. Puntuación: 2”.

Pero más allá de la crítica y la opinión, común en el día a día del deporte balompié, lo cierto que es que Luis Díaz sigue siendo fundamental en el esquema de Vincent Kompany con Bayern Múnich desde su llegada.

Luis Díaz volverá a jugar con Bayern Múnich hasta el 21 de diciembre

Ahora bien, el mismo Kompany deberá encontrarle reemplazo al colombiano para los próximos dos partidos del Bayern Múnich. El 9 de diciembre, los bávaros recibirán a Sporting Lisboa por Champions, y el 14 del mismo mes también ejercerán de locales, pero ante Mainz 05 en Bundesliga.

Luis Díaz en medio del partido de Bayern Múnich contra Stuttgart.
Luis Díaz en medio del partido de Bayern Múnich contra Stuttgart. | Foto: Getty Images

¿Por qué Luis Díaz no podrá volver a jugar con Bayern Múnich hasta el 21 de diciembre? Porque sigue su suspensión en Champions debido a la fuerte entrada sobe Hakimi, en duelo ante PSG. Aunque le rebajaron de tres a dos fechas, la segunda la cumplirá ante Sporting.

A esa se suma que, como llegó a la quinta amarilla ante Stuttgart, no puede disputar el próximo partido de Bundesliga contra Maniz 05. Por tanto, el regreso del guajiro a las canchas, con Bayern Múnich, será de visita ante Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga.

