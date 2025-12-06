Prensa alemana no le rebaja a Luis Díaz su partido contra Stuttgart: le remarcan este error con Bayern Múnich

Jornada redonda para Bayern Múnich, este sábado 5 de diciembre, contra Stuttgart. Fue por la fecha 13 de la Bundesliga, el cuadro bávaro se impuso por 0-5 de visita y alarga su liderato invicto. Luis Díaz jugó los 90′.

Harry Kane anotó triplete, mientras Laimer y Stanišić encajaron los oros dos. Esta vez Luis Díaz no anotó, pero tampoco se fue en blanco: dio la asistencia en el tercer gol del Bayern Múnich. Eso sí, el guajiro vio la amarilla, llegó a cinco en Bundelsiga y se perderá el siguiente partido ante Mainz 05.

Las imprecisiones, algo que le recalca la prensa alemana a Luis Díaz

El partido de Luis Díaz, contra Stuttgart, fue bastante aceptable. Sin embargo, otra vez le recalcan al colombiano sus fallos a la hora de definir. Así se lo hace ver la prensa alemana, concretamente el medio Merkur, que puntuó a los futbolistas de Bayern Múnich entre 1 (malo) y 4 (excelente). A Lucho le dieron un 2.

“Fue un motor en la banda izquierda y generó peligro repetidamente con sus regates”, arrancaron afirmando en el medio referenciado.

Y ahí soltaron: “Sin embargo, a pesar de las buenas ocasiones, el colombiano no logró recompensar su valentía, rematando con imprecisiones, como por ejemplo poco antes del 2-0. Eso sí, dio la asistencia para el 3-0. Puntuación: 2”.

Pero más allá de la crítica y la opinión, común en el día a día del deporte balompié, lo cierto que es que Luis Díaz sigue siendo fundamental en el esquema de Vincent Kompany con Bayern Múnich desde su llegada.

Luis Díaz volverá a jugar con Bayern Múnich hasta el 21 de diciembre

Ahora bien, el mismo Kompany deberá encontrarle reemplazo al colombiano para los próximos dos partidos del Bayern Múnich. El 9 de diciembre, los bávaros recibirán a Sporting Lisboa por Champions, y el 14 del mismo mes también ejercerán de locales, pero ante Mainz 05 en Bundesliga.

Luis Díaz en medio del partido de Bayern Múnich contra Stuttgart. | Foto: Getty Images

¿Por qué Luis Díaz no podrá volver a jugar con Bayern Múnich hasta el 21 de diciembre? Porque sigue su suspensión en Champions debido a la fuerte entrada sobe Hakimi, en duelo ante PSG. Aunque le rebajaron de tres a dos fechas, la segunda la cumplirá ante Sporting.