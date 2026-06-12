Prensa brasileña confirma lo peor para Neymar, a horas del debut de Brasil ante Marruecos

Aunque había una leve esperanza por verlo entrenar junto a sus compañeros, la prensa brasileña asegura que Neymar no estará disponible para el primer partido del Mundial 2026 contra Marruecos.

Lo más preocupante es que, según UOL Esporte, también está complicado que juegue el segundo compromiso de la fase de grupos frente a Haití.

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“Neymar no jugará con Brasil en su primer partido del Mundial y también es duda para el segundo encuentro contra Haití el día 19. Hasta la semana pasada, fuentes dentro de la selección brasileña estaban seguras de que estaría disponible. Su estado se evalúa diariamente”, indica la información desde territorio brasileño.

Este viernes hubo sesión de entrenamiento en horas de la mañana y Neymar estuvo en el gimnasio bajo la observación del cuerpo técnico. El resto de futbolistas sí hicieron los trabajos dispuestos por Carlo Ancelotti.

UOL añade que “Neymar está clínicamente apto y disponible para el 19, se estima que tendrá muy poco tiempo para recuperar su ritmo”.

Ancelotti cruza los dedos para poder tener a su capitán en la lista de convocados, pero sabe que tiene herramientas para reemplazarlo como Vinícius Jr o Raphinha.

Último día para reemplazar a Neymar

Este viernes, 12 de junio, es un día clave en Brasil. Carlo Ancelotti tiene la última oportunidad de reemplazar jugadores por lesión o problemas de salud, algo que no apunta a suceder en el caso de Neymar.

El técnico italiano ya tuvo que hacer una modificación a su lista por la lesión de Wesley, lateral derecho que tenía muchos argumentos para ser titular. En su lugar llamó a Éderson do Santos, defensor del Atalanta de Italia.

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La situación de Neymar no le da para estar contra Marruecos, pero la selección brasileña pretende mantenerlo hasta el final aún si se pierde el duelo frente a Haití de la próxima semana.

“Neymar aún no ha pisado el terreno de juego con botas de fútbol durante la preparación de la selección nacional en Estados Unidos. Ya ha entrenado con balón con el resto del equipo, pero solo ha trabajado con zapatillas de correr y ha dedicado más tiempo a la fisioterapia”, apuntó Globo Esporte.

Neymar se pierde el partido contra Marruecos por la fecha 1 del grupo C. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Posible alineación de Brasil

En ese orden de ideas, Brasil tendría 25 jugadores disponibles para enfrentar a Marruecos en un partido importante por el liderato del grupo C en el Mundial 2026.

Esta sería la alineación titular de Ancelotti: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr y Matheus Cunha.

En el banco tienen artillería pesada como Gabriel Martinelli, Endrick e Igor Thiago, que pueden entrar a dar una mano ante la ausencia de Neymar.