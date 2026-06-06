Wesley, el lateral derecho de la Selección de Brasil, salió lesionado en el amistoso contra Egipto. Fue este sábado, 6 de junio, en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland (Estados Unidos) en amistoso previo al Mundial 2026.

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Corrían apenas 16′ del primer tiempo, cuando Wesley sintió una molestia e inmediatamente pidió el cambio. En compañía del cuerpo médico, el futbolista de 22 años salió para darle paso al reconocido Danilo.

ALARMA MUNDIALISTA EN BRASIL: Wesley sintió una molestia y pidió el cambio en el primer tiempo del Amistoso entre Brasil y Egipto.



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Wesley es una de las apuestas de la Selección de Brasil para este Mundial 2026. Juega en AS Roma de la Serie A y le colocan un valor aproximado en el mercado de 40 millones de euros, según Transfermarkt.

Se trata de un verdadero dolor de cabeza para el técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, quien ya ha tenido que sortear la molestia de Neymar, misma que lo tiene en duda de cara al debut mundialista,

Resta esperar qué exámenes médicos le harán a Wesley para determinar la gravedad de la molestia. Lo cierto es que las alarmas están encendidas y los detalles a profundidad los entregará la CBF por medio de sus canales digitales.

Brasil padeció el primer tiempo contra Egipto

Además de la lesión de Wesley, acabó siendo un primer tiempo enredado para la Selección de Brasil. Aunque arrancó ganando apenas a los 7′, gracias a Bruno Guimarães, Egipto se lo empató rápido tras la anotación de Mostafa Ziko (10′).

Bruno Guimarães aprovechó un verdadero blooper de la defensa egipcia. La zaga entregó mal la pelota en salida, y ahí estaba el jugador brasileño para recuperar el balón y enviarlo al fondo de la red. Era el 1-0 que desataba alegría total en el banco técnico y los hinchas de La Canarinha.

NO TE DUERMAS ASÍ... Bruno Guimaraes recuperó la pelota y definió con clase para el 1-0 de Brasil sobre Egipto.



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Y como si se tratara de quién comete más errores en salida, Marquinhos también dejó un blooper que acabó en el empate 1-1 de Egipto. Fue sobre los 10′, cuando el defensor del PSG entregó mal el pase hacia atrás y Mostafa Ziko aprovechó.

¡BLOOPER DE MARQUINHOS Y LO EMPATÓ EGIPTO! Ziko anotó el 1-1 ante Brasil.#FIFAWorldCup #ESPNMundial



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Con ese empate 1-1 parcial en el marcador se fueron al descanso. Aunque Brasil intentó por varios medios irse adelante, y Egipto resistía además de hacer daño con contragolpes, todo quedó para definirse en la segunda mitad.

Se trata de un duelo importante previo al arranque del Mundial 2026. Brasil debutará en el torneo el próximo 13 de junio, contra Marruecos, por la primera fecha del grupo C. A su vez, Egipto hará lo propio ante Bélgica, el 15 de junio, en el arranque de la zona G.