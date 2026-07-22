Carlos Calero y su esposa, Paulina Ceballos, atravesaron en 2024 una de las etapas más difíciles de su vida personal luego de que la empresaria fuera diagnosticada con cáncer. La noticia representó un duro desafío para la familia, que decidió afrontar el proceso unida mientras ella recibía el tratamiento médico correspondiente.

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Durante ese periodo, el presentador y sus seres queridos acompañaron de cerca a Paulina, quien compartió parte de su experiencia con sus seguidores y mostró el camino que recorrió hacia su recuperación. Con el paso de los meses, la empresaria logró superar esa etapa y se convirtió en un referente de fortaleza para muchas personas que siguieron su historia.

Ahora, Ceballos volvió a estar en el centro de atención luego de conceder una entrevista a Sinceramente Cris, en la que recordó algunos de los momentos más difíciles que enfrentó durante la enfermedad.

En la conversación, revivió ese complejo capítulo de su vida y habló sobre las experiencias que marcaron su proceso, lo que generó múltiples reacciones entre quienes han seguido de cerca su historia y la de Carlos Calero.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la pareja del presentador habló sobre su estado de salud y aclaró en qué etapa se encontraba su enfermedad. La mujer se refirió con tranquilidad a su realidad y explicó este detalle.

“El cáncer sí es un cáncer activo en tratamiento, y este tratamiento puede durar entre cinco y siete años, depende de la respuesta del organismo”, aseguró.

En cuanto a su presente, Ceballos mencionó que: “En este momento estoy cero, cero metabolismo, eso quiere decir que no hay ninguna actividad de cáncer”.

Tras revelar que no tenía actividad cancerígena, quiso referirse a una pregunta constante que recibía de las personas. La esposa del presentador comentó que solían preguntarle si tenía miedo de que la enfermedad volviera a aparecer, ante lo cual fue clara al responder que no.

“Mucha gente me pregunta: ‘¿Pero no te da miedo que te vuelva a salir?’. ¿Por qué me va a dar miedo? Si ya salió, vuelve a salir y vuelve a ese trato. ¿Por qué me va a dar miedo? No, yo no tengo miedo, yo tengo fe”, afirmó ante cámaras, y dejó ver su fortaleza y el aprendizaje adquirido durante este camino.