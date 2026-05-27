Carlos Calero habló de la salud de su esposa y destapó detalle del proceso que viven: “Confiando en Dios”

Carlos Calero se convirtió en protagonista de múltiples noticias en medios nacionales luego de enfrentar una de las situaciones más difíciles de su vida personal. El reconocido integrante de Día a día recibió, tiempo atrás, la compleja noticia sobre el diagnóstico de cáncer de su esposa, Paulina Ceballos, quien desde 2024 inició un proceso enfocado en su recuperación, logrando salir adelante.

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Aunque el camino ha estado marcado por momentos complicados y grandes retos emocionales, la familia Calero Ceballos se ha mantenido unida durante todo el proceso, acompañando de cerca cada etapa del tratamiento y brindándole apoyo constante a la empresaria.

Tanto Carlos Calero como sus seres queridos han compartido en distintas ocasiones mensajes de fortaleza y esperanza, reflejando la unión familiar con la que han afrontado esta dura experiencia, mientras continúan esperando avances positivos y noticias alentadoras para el futuro.

No obstante, recientemente, el presentador concedió una entrevista en La Kalle, donde aprovechó para hablar de la salud de su pareja sentimental, revelando cuál era su estado real. El famoso fue contundente con sus palabras, indicando que seguía en sus tratamientos, pero marchando muy bien.

“Mi esposa bien, súper, ahí vamos, confiando en Dios, que en estos momentos todo está bien”, dijo al inicio.

Sobre los procesos personales, el artista habló de que la vida es un regalo y que es importante no quedarse en el pasado ni cargar con cosas del ayer.

“Sigue en su tratamiento, pero está muy estable, animadita y bien (…) Ha sido uno de los momentos más duros, sí. En estos días estaba hablando con un amigo y me decía: ‘Es que la vida es eso, de altibajos. Y sí, la vida te enseña cosas todos los días… hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Hay que vivir el día a día, no hay que aferrarse a lo que ya pasó, sino a lo que se está viviendo y en lo que quieres proyectar para tu vida”, aseguró.

Carlos Calero, por último, dijo que la situación con su esposa ha sido muy difícil, pero que tiene fe en Dios para que todo siga yendo bien.

“Uno de los momentos más duros, sí, indudablemente, empezamos esta travesía hace año y medio con Pau, pero podemos decir con seguridad que, gracias a Dios, está bien, que está actuando ahí”, concluyó.