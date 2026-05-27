Agridulce decisión para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con Crystal Palace, en la final de Conference League

Daniel Muñoz será titular, mientras Jefferson Lerma verá desde el banco el inicio de la final de la Conference League que juega este miercoles Crystal Palace vs. Rayo Vallecano.

Oliver Glasner, entrenador de las águilas, decidió poner al lateral derecho como uno de sus inicialistas para ir en busca del primer trofeo internacional en la historia de los ingleses. Dicha determinación no reviste mucha sorpresa, debido a que el exjugador de Atlético Nacional es un fijo allí.

Ambos deportistas colombianos fueron citados por Néstor Lorenzo para el próximo Mundial 2026. La Tricolor ya aguarda por ellos, quienes se unirán tras la disputa de la final en la que se les menciona.

En lo corrido la campaña de Conference, Daniel ha podido jugar un total de 10 partidos. El balance de su actuación en dicha competencia es que ha logrado aportar un gol, una asistencia y tener una calificación de 7.2 puntos.

Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma Foto: Getty Images

Por su parte, Lerma también ua sido regular en el certamen europeo al haber disputa los mismos 10 encuentros de Muñoz. En cuanto aportes ofensivos no ha tenido, pero en lo defensivo se ha mostrado cumplidor para el Palace.

Campeón escribirá historia para su club

Rayo Vallecano se enfrenta este miércoles al Crystal Palace en la final de la Conference League 2025-26, que se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), donde el equipo madrileño desea levantar su primer título europeo para poner la guinda a su sueño continental, para lo que debe batir al favorito conjunto inglés que, sin embargo, llega con más dudas.

La final de la Conference, la tercera competición continental, cita este miércoles a dos equipos que representan a sus respectivos barrios y la esencia del fútbol de siempre. Uno, al sur de Londres, a unos 11 kilómetros de la ciudad, y el otro, representando a la clase obrera al sureste de la capital española.

Ambos conjuntos están a un triunfo de levantar el primer título continental en su historia, por lo que son novatos en partidos de esta envergadura.

Palace sueña con regar de alegría al barrio, quiere ser el tercer equipo inglés que levanta la Conference en las cinco temporadas desde que se creó la competición —después de West Ham y Chelsea—. Aunque su campaña ya es histórica a nivel continental, ya que es el primer debutante europeo que llega a una final de competición europea desde 2001.

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Y es que el rendimiento del conjunto inglés en esta Conference ha sido sobresaliente, con solo una derrota en la competición, aunque su primera fase fue más irregular, teniendo incluso que jugar el ‘playoff’, no como el Rayo que fue quinto en la liguilla. Los de Iñigo Pérez deben vigilar la potencia del francés Jean-Philippe Mateta y al goleador Ismaïla Sarr, ‘pichichi’ de la competición con 9 dianas. También apunta a titular el español Yéremy Pino y el lateral colombiano Daniel Muñoz.

*Con información de EuropaPress.