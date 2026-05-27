Fuad Char revela qué pasará con Alfredo Arias: anuncio oficial en el Junior de Barranquilla

La hinchada del Junior de Barranquilla amaneció alborotada por la posible salida de Alfredo Arias, que tendría una oferta sobre la mesa para irse a dirigir en Ecuador.

Fuad Char, máximo accionista del club rojiblanco, aclaró que Arias está comprometido al 100 % y solo piensa en la final de la Liga BetPlay que disputarán desde el próximo martes contra Atlético Nacional.

“Él tiene contrato hasta el 30 de junio. Lógicamente, tiene asegurada su renovación, pero no hemos entrado a… Hemos estado tan ocupados en partido a partido, que ese tema se considera que está ya. No pensamos otra cosa que no sea la continuidad de él, seguro", indicó en declaraciones para El Heraldo.

La dirigencia de Junior está contenta con el proyecto de Alfredo Arias y quiere prolongarlo sin importar el resultado de la final. “¿Tiene la continuidad garantizada? Imagínate tú… se lo ha ganado todo, se lo merece todo“, agregó Fuad.

Alfredo Arias tiene la confianza de los dueños del Junior. Foto: Colprensa

Para el dirigente barranquillero será una final complicada por la racha positiva que acarrea Atlético Nacional y le desgaste que ha significado disputar al tiempo la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Bien. Pero primero tenemos el partido frente a Palmeiras, en Brasil, donde hay la esperanza de sacar los tres punticos allá y seguir en la lucha internacional en la Copa Sudamericana“, subrayó.

La cifra millonaria que ganó el Deportes Tolima por clasificar a octavos de Copa Libertadores

Fuad Char ve el panorama “con mucha confianza” pese al favoritismo de sus próximos rivales. “Tanto en el partido del jueves ante Palmeiras como en el partido contra Nacional. A Nacional le vamos a meter con todo, todo es todo, tratar de ganar el partido en casa y luego ir a Medellín a intentar sacar el empate y conseguir otro campeonato. Esa es la mentalidad”.

El máximo accionista recordó que “también le daban todo el favoritismo a Santa Fe, y le jugamos y lo pasamos por encima en Bogotá y en Barranquilla”.

Junior de Barranquilla es finalista en la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

“Este tipo de partidos es otra cosa, aquí la entrega es definitiva, las ganas, el amor a la camiseta. Ahí entran en juego muchos otros sentimientos que son muy difíciles de expresar y de poder calcular”, analizó Char.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Bajo las órdenes de Arias tienen buenos recuerdos de enfrentar instancias definitivas. “Es como cuando logramos el título hace unos meses. A Nacional le empatamos allá y le ganamos en Barranquilla, a América también, le ganamos aquí y le empatamos allá. Les ganamos a todos. Y después vino el Tolimita y le dimos aquí y le dimos allá”, sentenció.

“El equipo ha tenido una solidaridad como la del año pasado con el campeonato. Yo veo la misma entrega, el mismo comportamiento físico y táctico del equipo”, finalizó.