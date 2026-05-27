Categórica etapa de Einer Rubio en el Giro de Italia: devoró la montaña y llenó de orgullo a Colombia

Einer Rubio dio espectáculo en la etapa 17 del Giro de Italia 2026. El colombiano se volvió a prender a la fuga y jugó sus cartas en la montaña, aprovechando que el lote de favoritos les cedió el protagonismo.

En total fueron 202 kilómetros de recorrido entre Cassano d’Adda y Andalo con tres puertos de tercera categoría, donde el boyacense del Movistar Team mostró la fortaleza que todavía le queda en sus piernas.

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Einer se despidió muy temprano de la lucha por la clasificación general en este Giro y puso el foco en las escapadas. Después de varios días intentándolo sin éxito, esta vez sí llegó como cabeza de carrera a los últimos 10 kilómetros.

El escalador de Chíquiza (Boyacá) trató de romper la carrera en varias oportunidades, pero cargó en su rueda con la marca del danés Michael Valgren (EF Ecucation). En un momento de la escalada hizo gestos de desaprobación al entender que Valgren no quería darle el relevo y corrían riesgo de ser atrapados por sus perseguidores.

Faltando 5 kilómetros para llegar a Andalo, la diferencia entre Einer Rubio y el segundo lote de escapados era de solo 18 segundos. El ciclista colombiano se alimentó con un gel energético, preparando el ataque definitivo por la etapa.

Victoria de etapa para Michael Valgren

Damiano Caruso (Bahrain Victorious) se unió a la fiesta cuando faltaban 2000 metros para la llegada, complicando los intereses de Colombia en una jornada apasionante de principio a fin.

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Sobre el desenlace de la etapa se armó un grupo de seis corredores en el que Michael Valgren dio el golpe sobre la mesa y se quedó con la victoria.

Einer Rubio terminó cruzando la meta en el quinto lugar, poco premio para todo el esfuerzo hecho durante el día. El premio de consolación son los puntos sumados en la clasificación de la montaña, que ahora mismo le pertenece a Jonas Vingegaard.

“Estuvimos cerca, olor a triunfo. La etapa era como era, puertos cortos, sabía que era difícil, lo he intentado y lo he dejado todo. Hemos venido aquí para tratar de ganar una etapa y hoy hemos estado cerquita”, señaló en línea de meta.

Einer explicó las razones de su derrota: “Las fuerzas al final ya eran muy medidas. Todos veníamos al límite y no había puertos largos que me favorecieran”.

Posiciones de la etapa 17 - Giro de Italia 2026

1. Michael Valgren (EF Education) - 4:41:33

2. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), a 3″

3. Damiano Caruso (Bahrain Victorious), a 6″

4. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), a 6″

5. Einer Rubio (Movistar Team), a 6″

6. Igor Arrieta (UAE Team Emirates), a 14″

7. Gianmarco Garofoli (Soudal-Quickstep), a 52″

8. David de la Cruz (Pinnarello 36.5), a 1′08″

9. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), a 1′44″

10. Mark Donovan (Pinnarello 36.5), a 1′44″.

Giro de Italia 2026 — Etapa 17

Clasificación general - Giro de Italia 2026

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 66:57:14

2. Felix Gall (Decathlon CMG CGA), 4′03″

3. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 4′27″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 5′00″

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 5′40″

6. Derek Gee (Lidl-Trek), a 7′09″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 7′40″

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 7′57″

9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious), a 8′34″

10. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 9′20″.