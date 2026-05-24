Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026: negocio benefició a Egan Bernal

Bajo altas temperaturas se llevó a cabo la etapa 15 del Giro de Italia 2026, un recorrido de 157 kilómetros que estaba diseñado para el brillo de los esprinters.

Ante el peligro inminente de una caída por las carreteras estrechas, Jonas Vingegaard tuvo que negociar con los comisarios para que se neutralizaran las diferencias a 15 kilómetros de coronar la meta.

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“Los tiempos de la clasificación general se tomarán al cruzar la línea de meta, cuando quede una vuelta para el final de la etapa”, informaron en las cuentas oficiales del Giro.

Eso evito que Egan Bernal (Netcompany Ineos) y los demás favoritos tuvieran que pelear en la cabeza de carrera para cruzar el umbral de los últimos cinco kilómetros, donde existía riesgo de accidentes como los que sucedieron en la primera semana de competencia.

Golpe a los esprinters

Todo parecía listo para que los esprinters tomaran la oportunidad de enfrentarse por la victoria de la decimoquinta fracción; sin embargo, un pequeño grupo de cuatro corredores se escapó y les arrebató el protagonismo.

El noruego Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) fue más rápido en los últimos 500 metros y cruzó la meta en primer lugar por delante de tres italianos: Mirco Maestri (Polti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani CSF) y Mattia Bais (Polti VisitMalta).

Giro de Italia 2026 — Etapa 15

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), que hoy salió vistiendo la maglia ciclamino, trató de meterse en la discusión a última hora, pero ya era demasiado tarde para quitarle la alegría al Uno-X Mobility.

Paul Magnier (Soudal-Quickstep) le ganó el pulso al ecuatoriano y recuperó el liderato de la clasificación por puntos, gran atractivo del día en Milán.

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Los colombianos llegaron en el pelotón sin hacer mayores esfuerzos físicos. Este lunes habrá día de descanso y la acción regresará el martes con una nueva batalla en la montaña.

Egan Bernal permanece en la casilla número 12° de la clasificación general, buen resultado individual teniendo en cuenta que su estrategia cambió para ser gregario de Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Clasificación general - Giro de Italia (Etapa 15)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 59:12:56

2. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 2′26″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′50″

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 3′03″

5. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′43″

6. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′22″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 4′46″

8. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 5′22″

9. Derek Gee (Lidl-Trek), a 5′41″

10. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 6′13″

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12. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 7′30″

31. Einer Rubio (Movistar Team), a 49′12″.