Giro de Italia 2026: fechas, posiciones, recorridos y colombianos

El Giro de Italia 2026 es la primera de las tres grandes del ciclismo mundial. La edición 109 se correrá entre el 8 y el 31 de mayo. Este año arrancará en otro país, persiguiendo objetivos comerciales y de turismo, tal cual sucedió en 2025, cuando inició en Albania.

Las tres primeras etapas del Giro de Italia 2026 se correrán en Bulgaria, luego se dará día de descanso y de ahí empezará en territorio italiano. La competencia cerrará en Roma, la capital del país.

El campeón del Giro de Italia 2025, el británico Simon Yates, del equipo Visma-Lease a Bike, no podrá defender el título, toda vez que el 7 de enero de 2026 anunció su retiro de la actividad profesional. También será llamativo que, en su lugar, se anunció al dos veces ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, quien competirá por primera ocasión por el título italiano.

Respecto a colombianos en competencia, los equipos suelen confirmarlos a poco de la competencia. Sin embargo, en el abanico están Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Nairo Quintana (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y Diego Pescador (Movistar Team).

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Etapas y perfiles del Giro de Italia 2026

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