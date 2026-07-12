Revelan el verdadero motivo por el que Luis Díaz no pudo rendir en el Mundial 2026: durísimo análisis

La Selección Colombia no pudo en el Mundial 2026 y quedó eliminada con un aire de fracaso de por medio. La Tricolor fue superada en la tanda de penales, con un 4-3, a manos de Suiza. El dolor en el país no se ha hecho esperar y parece que es algo difícil de digerir por la expectativa que se generó desde la previa del evento.

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El equipo colombiano tuvo oportunidades en el BC Place de Vancouver, Canadá, pero como en todo el torneo, a la Tricolor le faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros. Por si fuera poco, al guardameta del Borussia Dortmund de la Bundesliga y los travesaños, se une la mala definición, por ejemplo en la última jugada del alargue ante Suiza, cuando Jaminton Campaz la mandó por encima del arco.

Ya en los penales, los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Selección Colombia que dejó a la Selección Argentina como única representante del continente americano en los cuartos del Mundial 2026. En esta eliminación se están analizando varias cosas, el bajo nivel de Luis Díaz, la falta de ritmo de James Rodríguez y si Néstor Lorenzo debe continuar al mando de la selección.

Los ojos se colocan en el bajo nivel que Luis Díaz presentó en el Mundial 2026. Analistas de todo el mundo lo colocaban en una lista de posibles revelaciones del evento de la FIFA, pero al final solamente pudo anotar un gol y una asistencia, más varios fueras de lugar que colocan en la discusión el verdadero nivel con el que llegó a la Copa del Mundo.

Luis Díaz anima a la hinchada de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Para el mítico portero Óscar Córdoba, una voz autorizada de la Selección Colombia, en su análisis en el programa ‘Sí era gol’, de Red+ Noticias, toda esta presentación en la Copa del Mundo no fue suficiente y tampoco llenó sus expectativas. Tuvo argumento suficiente que le agrega más sal a la herida de la Tricolor con Lucho como su máxima estrella en Norteamérica.

Bajo nivel de Luis Díaz, según Óscar Córdoba

Para Córdoba, todo el excelente nivel y rendimiento de Luis Díaz en la temporada en Europa, donde conformó el mejor tridente de ataque de Europa con Harry Kane y Michael Olise, le pasó factura en la Copa del Mundo. Para el exarquero, Lucho tuvo cansancio y desgaste y eso mermó sus posibilidades para ser figura.

Óscar Córdoba, exarquero colombiano. Foto: Luisa González

“¿Recuerdas cuando en la Bundesliga ellos ya eran campeones y decíamos al final: ‘Pero déjalo, que viene la Copa del Mundo, déjalo descansar, por Dios’? Yo sí creo que Lucho se veía muy diezmado físicamente", arrancó diciendo Óscar Córdoba en Red+ Noticias.

“Cuando no estás bien físicamente, el cerebro te puede decir: ‘Vamos’, pero el cuerpo no responde. Por eso, para mí, se tuvo que buscar otro revulsivo”, analizó Córdoba.

Las palabras del ídolo de Boca Juniors parece encajar con el voz a voz de los hinchas y demás especialistas en espacios de opinión. Aunque podría contrastar esta versión con el buen nivel que sus colegas del Bayern Múnich están presentando con sus selecciones. Michael Olise brilla con Francia, mientras que Harry Kane es el goleador de Inglaterra.