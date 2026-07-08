Muy triste quedó Colombia tras la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo habían ilusionado al país con una instancia más importante, pero en los penales se fueron despachados al dilapidar dos y perder por 4-3.

A lo largo de los 120 minutos que se jugaron entre el tiempo reglamentario y el extra, la Tricolor tuvo chances de anotar para llevarse el triunfo. Dos de las acciones que más dolieron fueron las de Gustavo Puerta en el primer tiempo y la de Jáminton Campaz después del minuto 100.

Jáminton Campaz, delantero de la Selección Colombia, falló un gol ante Suiza. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

De haber embocado alguna, el equipo cafetero habría podido pasar sin inconveniente de ronda e instalarse en los cuartos de final.

Cabe decir que el ‘pecado’ de no anotar en la Selección Colombia no es algo nuevo. En el Mundial 2026 fue una constante, durante las eliminatorias también se vivió y en rachas de años atrás se confirmó un problema que aún no tiene solución.

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Motivo ‘oscuro’ de la eliminación

Las estadísticas demuestran con claridad que a Colombia la falta de gol lo crucifica en las derrotas. Según un dato entregado por OptaJoe, el equipo colombiano capitalizó solo dos de los últimos 79 disparos que realizó.

“Colombia anotó con solo dos de sus últimos 79 disparos en la Copa Mundial de 2026″, indica el dato que deja mal parado al cuadro patrio.

“Vs. Uzbekistán: 15 disparos, 3 goles. Vs. todos los demás rivales: 79 disparos, 2 goles. Derrochadora”, resume el perfil, lo cual demuestra qué condenó a Colombia a salir de manera temprana del Mundial.

Lorenzo acepta los errores

En su análisis pospartido, Néstor Lorenzo no buscó excusas de más para la eliminación. Desde su primera respuesta sentenció que el déficit de sus dirigidos pasó por no “hacer gol, sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo”.

Sobre el curso que tomó el enfrentamiento al no caer la anotación, expresó: “Creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos; el juego se fue alargando, los equipos perdieron energía. Esto llevó a los penales, que fue donde perdimos”.

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Recalcando que no es algo que solo haya pasado en este torneo, Lorenzo aceptó: “Lo de la falta de gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo de los partidos previos a la última fecha de la eliminatoria, en donde nos tocaban Bolivia y Venezuela. Veníamos con falta de gol, con llegada, pero no entraba. A mí me interesa que el equipo juegue bien. Hoy tuvimos 17 remates al arco o intentos, como les dicen; esto es mucho y no convertir se paga”.

🗣️ "No convertir se paga"



Néstor Lorenzo reconoce que a Colombia le faltó acierto a pesar de haber generado numerosas ocasiones frente a Suiza#MundialRTVE #CopaMundialFIFA #FIFAWorldCup #nestorlorenzo pic.twitter.com/Ae85iWJYvz — Teledeporte (@teledeporte) July 8, 2026

Lorenzo concluyó: “Me acuerdo de la última fecha de las eliminatorias. Hicimos 9 goles en dos partidos; se abre el arco, los muchachos están más finos, son goleadores de liga y no hay nada que reprochar, solo que a veces entra y otras no. También es por parte de los arqueros; en este Mundial han tenido una gran actuación”.