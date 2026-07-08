Pillaron en el aeropuerto al primer fichaje oficial del Junior de Barranquilla: “Vengo a aportar”

El Junior de Barranquilla tiene listo su primer fichaje oficial para la Liga BetPlay 2026-II. El vigente campeón del fútbol profesional colombiano quiere otro título en diciembre y cumplió una de las peticiones de Alfredo Arias.

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El defensor Pablo Ortiz llegó a la ciudad para realizar exámenes médicos y firmar su contrato como nuevo jugador del Junior.

Periodistas locales grabaron la llegada de Ortiz a Barranquilla y lograron que diera sus primeras declaraciones, confirmando así que el negocio está completamente acordado.

“El club mostró interés en mí y, gracias a Dios, aquí estamos dispuestos a realizar los exámenes médicos”, declaró el zaguero central de 26 años.

Ortiz llega procedente del FC Banik Ostrava de República Checa. “Es un préstamo con opción de compra por un año”, declaró el jugador.

El Junior de Barranquilla tocó la puerta y no tardó mucho en llegar a un acuerdo. “Mis representantes me informaron sobre el interés y estoy muy contento porque es un club que viene haciendo las cosas bien hace más de un año, dos veces campeón, y eso no es suerte. Se nota el trabajo que vienen haciendo”, indicó.

Ortiz vuelve al fútbol colombiano después de tener poco protagonismo en República Checa. “Llegué un poco tarde al club anterior, pero jugué algunos partidos y también estuve compitiendo en el equipo de reservas”, explicó para Habla Deportes.

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El defensor contó cuáles son las características que le puede aportar a la zaga del Junior. “Conmigo encontrarán un jugador rápido, técnico, con buena salida de balón y agresivo; básicamente esas son mis cualidades”, resaltó.

Ortiz considera que llega a pelear por el puesto con los defensores que lograron el título en junio ante Atlético Nacional. “Creo que no hay ventaja, todos somos iguales. Vengo aquí para competir, luchar por un puesto y me lo ganaré con trabajo”, apuntó.

El defensor ya se contactó con Alfredo Arias, quien le dio la bienvenida al conjunto rojiblanco. “Tuvimos una charla pequeña sobre las ganas que tenía de venir. Me pidió que viniera a trabajar y viniera a competir por el puesto”, finalizó.

¿Quién es Pablo Ortiz?

El nuevo jugador del Junior de Barranquilla tiene 26 años de edad y es defensor central con perfil izquierdo.

Empezó su carrera defendiendo los colores del América de Cali, club con el que salió campeón de la Liga BetPlay en el año 2020.

En 2022 tuvo su primera experiencia internacional con el Midtjylland de Dinamarca. Luego de eso, pasó por otras ligas del mundo, como las de Portugal, Estados Unidos y Eslovaquia. En el último periodo estuvo por República Checa.

Su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de 250.000 euros.