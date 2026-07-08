El paso a paso de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: así se forjó otro ‘gracias guerreros’

La Selección Colombia tenía ‘pinta’ de campeón según técnicos y periodistas, sin embargo, se quedó afuera en octavos de final como pasó en Rusia-2018. El equipo de Néstor Lorenzo no pudo demostrar el favoritismo que le daban todas las casas de apuestas y sucumbió en los penales contra Suiza.

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La dolorosa despedida del Mundial 2026 cayó como un balde de agua fría para los hinchas colombianos, que antes de jugar ya estaban hablando del partido de cuartos de final contra Argentina.

Ese triunfalismo terminó convertido en otro ‘gracias guerreros’, la frase que persigue a la Selección Colombia en toda su historia y que parecía haberse acabado con los títulos del Sudamericano Sub-17 y la Liga de Naciones Femenina.

Jugadores de la Selección Colombia en el suelo tras la eliminación en Vancouver. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Líder en fase de grupos

Todo había empezado con pie derecho en Ciudad de México. La Tricolor cumplió con las expectativas y le ganó a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

Ese día todo le salió perfecto a Néstor Lorenzo. Colombia tuvo el balón, supo reponerse a la adversidad cuando e incluso los cambios terminaron siendo fundamentales para ponerle la puntilla final al resultado (3-1).

Ante RD Congo en el segundo partido fue mucho más complicado. Los africanos plantearon un duelo físico y la victoria cayó del lado de Colombia en los últimos minutos gracias a otro tanto de Muñoz, que se fue del Mundial 2026 siendo el goleador del equipo.

El tercer examen fue contra Portugal, una de las favoritas al título en la Copa del Mundo. La Selección le jugó mano a mano a Cristiano Ronaldo y compañía, sacando un empate con sabor a victoria por haber terminado líderes del grupo K.

Victoria contra la Ghana de Carlos Queiroz

Producto de haber clasificado como primera, la Selección Colombia quedó en un lado del cuadro aparentemente accesible para las ilusiones de todo el plantel. El rival en dieceiseisavos fue Ghana, dirigida por el técnico Carlos Queiroz.

Colombia se sobrepuso a una defensa férrea con un gol tempranero convertido por Jhon Arias. A pesar de ganar se empezó a sentir que la falta de efectividad podía generar problemas en los siguientes partidos.

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Eliminados por Suiza

Después de ese triunfo en Kansas City, la Tricolor emprendió su vuelo hacia Vancouver y se convirtió en la primera selección del Mundial 2026 que jugaba en los tres países anfitriones.

Suiza, por su parte, había jugado contra Argelia en esa misma ciudad y tenía menos kilómetros en las piernas para afrontar la serie de octavos de final. El cansancio de los colombianos terminó siendo un factor fundamental para quedar eliminados de la Copa del Mundo.

Ambas selecciones se repartieron el dominio del partido y las ocasiones de gol fueron escasas. Colombia tuvo posibilidades en los pies de Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Lucumí y Jáminton Campaz, pero todas terminaron en nada.

Luis Díaz, en lágrimas tras la eliminación de Colombia. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

La ocasión más clara la tuvo Jáminton Campaz y la mandó por encima del horizontal. Foto: AP Photo/Gregory Bull

Los 120 minutos se agotaron y llegó la tanda de penales, donde Dávinson Sánchez y Cucho Hernández quedaron en la foto por sus cobros fallidos. Suiza metió cuatro de los cinco lanzamientos, fulminando así el sueño de la Tricolor en el Mundial.

La Selección Colombia se quedó con las manos vacías y tomará un vuelo de regreso en las próximas horas. Lorenzo tendrá que sentarse a discutir su continuidad, aunque cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).