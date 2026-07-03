Colombia eliminó a Ghana e ilusiona en el Mundial 2026

Como anécdota quedó el presunto acto de brujería que iba a ayudar a Ghana a vencer a Colombia. Este viernes 3 de julio, el combinado cafetero se impuso por 1-0 sobre los africanos en los dieciseisavos del Mundial 2026 y avanzó a octavos de final.

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Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, le ganó el pulso a Carlos Queiroz, técnico del conjunto de Ghana. Más allá de la vibrante previa del partido, los cafeteros hablaron en la cancha.

El partido dio muestras de su alto nivel apenas a los 8′ del primer tiempo. El delantero Jhon Córdoba cayó lesionado luego de pelear un balón en la banda. Ante su zozobra, salió sustituido e ingresó Luis Javier Suárez.

ATENCIÓN: se lesionó Jhon Córdoba y en su lugar ingresó Luis Suárez.



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Cinco minutos pasaron y, sobre los 13′, Ghana también tuvo un lesionado. Marvin Seneya salió del campo para darle paso a Alidu Seidu. De hecho, la acción de Seneya parecía penal sobre Luis Díaz, pero el árbitro del partido, el francés Clément Turpin, no lo vio así.

Para el accidentado arranque hubo un antídoto: el gol. En Kansas City corrían los 14′, cuando Jhon Arias abrió el marcador tras un centro magistral de Luis Javier Suárez. Era el 1-0 que causó alboroto total en el staff cafetero.

¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana.



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Los minutos posteriores al primer gol mostraron a Colombia con un buen desempeño en el campo. Llegó la pausa de hidratación (22′) y después las emociones no pararon. El combinado Tricolor tuvo más aproximaciones que Ghana, pero no logró concretar con efectividad.

Así acabó la primera parte, con Colombia yéndose al descanso venciendo por 1-0.

De cara a la segunda mitad, Néstor Lorenzo sacó a James Rodríguez para darle ingreso a Richard Ríos: añadió solidez en la mitad de la cancha, buscando contrarrestar los casi evidentes ataques de una selección de Ghana que iba por todo.

A los 57′, un fuera de juego ahogó el grito de gol de Colombia. Luis Díaz había anotado, pero el tanto no subió al marcador porque el guajiro estaba adelantado. Dos minutos después, el mismo atacante del Bayern Múnich desperdició un gol, mano a mano con el portero Lawrence Ati-Zigi.

NO LO DEJARON FESTEJAR: Lucho Díaz marcó el 2-0 para Colombia ante Ghana, pero fue anulado por offside.



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El encuentro se tornó más luchado, físico y con faltas. Empezaron a aparecer las tarjetas amarillas, mientras los futbolistas de Ghana buscaban soluciones a la paridad por medio de entradas fuertes. Sin embargo, tuvieron pocas acciones concretas de gol.

La precisión en Colombia empezó a faltar y Lorenzo le dio ingreso a Juan Fernando Quintero por Jhon Arias (73′) para que se destrabara el enredo. En efecto, el magistral jugador cafetero tuvo un par de pases clave a sus compañeros.

De no ser por Lawrence Ati-Zigi, Ghana habría recibido más goles; pero no hubo tiempo para más y el 1-0 le bastó a Colombia para celebrar su pase a octavos de final.

¿Contra quién jugará Colombia en octavos de final del Mundial 2026?

Contra Suiza, el próximo martes 7 de julio, a las 3:30 p. m. (COL) en el estadio BC Place Vancouver. Los suizos llegan al encuentro contra Colombia tras haber vencido en dieciseisavos de final a Argelia.

Datos que dejó el partido Colombia vs. Ghana

Marcador final : Colombia 1 - 0 Ghana.

: Colombia 1 - 0 Ghana. Fecha : 3 de julio.

: 3 de julio. Estadio : Kansas City.

: Kansas City. Árbitro : Clément Turpin (Francia).

: Clément Turpin (Francia). Alineaciones titulares:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Iñaki Williams, Antoine Semenyo, Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.