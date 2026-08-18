Atlético Nacional dejó salir otra joya: acuerdo cerrado entre clubes y se fue a préstamo

En las últimas semanas Atlético Nacional se ha movido de manera constante para hacer negocios con jugadores que hacen parte de sus divisiones menores.

Durante la semana pasada se reportó el paso de Miguel Correa al Deportivo Cali por pedido de Rafael Dudamel, entrenador del cuadro verdiblanco. Esa transacción fue firmada en forma de préstamo por un año y opción de compra.

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Ahora el que se fue y ya entrena en Red Bull Bragantino de Brasil es Zinedine Zidane Bedoya. Este talentoso volante también hacía parte de la Sub-20 de Nacional donde se ha destacado durante el último tiempo.

Según los reportes que se han conocido, el futbolista con el mismo nombre que la gloria de Francia y actual DT de dicho país se fue a probar allí por un periodo de tres meses. De momento no podrá estar más al no contar con la mayoría de edad.

Aunque no sea un traspaso definitivo, en el ámbito del balompié colombiano llama poderosamente la atención dado que es un acuerdo que le viene bien al jugador y habla de sus grandes capacidades.

Al término de ese préstamo de tres meses volverá a la disciplina de los verdolagas en donde durante el tramo final del año tendrá retos importantes con el objetivo único de ser campeón.

Ventas y préstamos al exterior

Además de Correa y Zidane, otros jugadores de Atlético Nacional en los últimos meses han sido protagonistas. Tal vez el traspaso definitivo más importante haya sido el de Samuel Martínez, que fue adquirido por Liverpool de Inglaterra.

En redes sociales los ingleses lo aunciaron así: “Liverpool ha acordado un acuerdo para fichar a Samuel Martínez del Atlético Nacional. El mediocampista ofensivo de 17 años se unirá a las filas de la Academia de los Reds de cara a la temporada 2027-28, tras completarse el traspaso que lo trae al club”.

Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra Foto: @LFCAcademyX

Este talento ya pertenece a los reds pero no juega aún con ellos por estar en la misma situación de Zinedine. A sus 17 años les es inviable mantenerse en un país fuera de Colombia; sin embargo, una vez cumpla la mayoría de edad podrá ir a Reino Unido para sumarse al cuadro inglés.

Sin rodaje en Colombia

Mientras clubes del mundo los valoran a esos talentos de las divisiones menores de Atlético Nacional, el cuadro que dirige Lucas González sigue aferrado a experimentados que pertenecen al plantel profesional tales como Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, entre otros.

Parte de la nómina de Atlético Nacional que ha afrontado el 2026. Foto: NurPhoto via AFP

La oportunidad de debut de esos que llaman la atención en otras instituciones no se dio en el club que los formó. Seguro luego de que tengan rodaje fuera de Nacional y logren estabilidad, el verde los querrá de regreso para ser parte nuevamente de estos.

Habrá que ver si en el extranjero no ponen el dinero para hacerse a estos. En caso de que así sea, al club de Antioquia también le beneficiará al ganar por la venta definitiva y pedir el dinero que estos consideren justo cobrar por quien formaron.