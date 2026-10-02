Atlético Nacional siente la crisis de un patrocinador principal: se va del club y anuncia despidos

La multinacional Nike planea recortar un número indeterminado de puestos de trabajo y establecer una nueva base en la India, en un intento por acelerar su recuperación con un gran recorte presupuestal y dividir mejor sus departamentos de comercial y logística tras otro trimestre decepcionante.

Jugada estilo Europa de James, Cardona y Cabrera con video desde la tribuna y sonido ambiente

Vibrante arenga de James Rodríguez en Atlético Nacional vs. Junior: video resuena en el FPC

El gigante de productos deportivos, que patrocina a muchos equipos deportivos a nivel mundial, dio a conocer el plan al reportar una caída de sus utilidades trimestrales debido a la disminución de las ventas.

Nike “debe hacer cambios para convertirse en una empresa más ágil, eficiente y centrada en los atletas”, dijo el director ejecutivo Elliot Hill en un mensaje a los empleados, antes de anunciar los despidos masivos en recortes forzados para cuidar los fondos y pasivos.

Estos cambios “darán lugar a una reducción de empleos en toda Nike, y quiero reconocer que noticias como esta generan incertidumbre”, agregó Hill, quien prometió “transparencia” en el proceso, lo que supone varios cambios en este último trimestre de 2026 para intentar alcanzar el punto de equilibrio, que se ve una tarea algo complicada.

Letrero de una tienda Nike en el centro comercial Vaughan Mills, cerca de Toronto. Foto: Getty Images

Las decisiones sobre el recorte de puestos de trabajo empezarán en 2027. La empresa proyectó que las ventas en el año fiscal actual caerían en un porcentaje “alto de un solo dígito”, según un comunicado de resultados.

Nike hacía presencia en Colombia con Atlético Nacional

La compañía reportó una caída del 2% en sus utilidades trimestrales, que se situaron en 712 millones de dólares. Los ingresos cayeron un 4% a 11.200 millones de dólares para el trimestre que finalizó el 31 de agosto, el primero del año fiscal 2027 de Nike.

A excepción de Norteamérica, donde los ingresos crecieron un 2%, Nike registró caídas en todas las demás regiones, incluida Colombia, donde por mutuo acuerdo se prefirió dejar a un lado el patrocinio oficial al club más grande de Colombia, pues el ‘chulito’ ya era una tradición en su camiseta.

Nike planea construir una nueva base en Bengaluru, India, lo que representará “una inversión a largo plazo en nuevas capacidades y talento para fortalecer la forma en que atendemos a los atletas de todo el mundo, incluida la India”, señaló Hill en el mensaje.

La camiseta de James Rodríguez Foto: Atlético Nacional

Con estas movidas a nivel global, Nike se retira de Nacional en una decisión que también empalma con la iniciativa del club de tener su propia marca deportiva y así evitar el multinacional privado para su indumentaria. El 31 de diciembre se finaliza el acuerdo.