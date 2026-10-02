Italia frena en seco a la Francia de Zidane: tabla de posiciones en Nations League

Las selecciones de Francia e Italia han empatado este viernes (1-1) en el primer partido en casa de Zinedine Zidane como seleccionador, en el que

Michael Olise adelantó al combinado bleu, que acabó con diez por la expulsión de Dayot Upamecano, antes de que Alessandro Bastoni repartiese los puntos, en una tercera jornada en la que Bélgica se ha impuesto con un doblete de Kevin de Bruyne a la colista Turquía (3-0).

Eufórica reacción de Zidane a la obra de arte que anotó Michael Olise: liquidaron a Bélgica

Gol ‘maradoniano’ de Olise salvó a Francia contra Bélgica: tabla de posiciones en Nations League

En su reencuentro con la azzurra por primera vez desde la final del Mundial 2006, en la que acabó expulsado por propinar un cabezazo a Marco Materazzi, Zizou volvió a verse frenado por el conjunto transalpino, que además avisó primero con un remate de Moise Kean que sacó casi milagrosamente Mike Maignan.

Olise, líder de los bleus en el Stade de France, probó fortuna con un tiro desviado y después con un centro que tras tocar en Sandro Tonali acabó sacando el larguero. Gianluigi Donnarumma despejó también, superada la primera media hora, un chut lejano de Ousmane Dembélé. Pio Esposito rozó el gol en una acción en la que no pudo rematar con acierto y Kean llegó a ver puerta, pero Gil Manzano lo anuló por fuera de juego.

Donnarumma se tuvo que emplear a fondo a la vuelta de vestuarios, primero sacando una mano abajo ante un disparo de rosca de Désiré Doué y lanzándose a los pies de Dembélé en el rechace, y volvió a negar el tanto a un Olise que, minutos después, conseguía vengarse a balón parado.

En un lanzamiento de falta cerca de la frontal del área, Rayan Cherki le pisó el balón y el extremo del Bayern de Múnich se sacó un zapatazo que clavó directamente el balón en la escuadra, tras tocar en el interior del travesaño, sin que el portero italiano pudiese hacer nada (min.55).

Michael Olise celebra su gol con Francia ante Italia. Foto: Getty Images

La selección Francia había conseguido desatascarse, y sin embargo, un mal control de Lucas da Cunha acabó por condenarle. Bastoni le robó el esférico en zona adelantada y, con sangre fría, se plantó ante Maignan y le superó para poner el empate en el luminoso (min.68). El guardameta francés pudo resarcirse desviando por encima del larguero un cabezazo de Kean, que amenazó con la remontada.

Alessandro Bastoni le dio el empate a Italia. Foto: FIGC via Getty Images

Tabla de posiciones en Nations League

Francia es líder, e invicta, con siete puntos. Segunda asoma Bélgica que tiene seis.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts 1 Francia 3 2 1 0 3 1 2 7 2 Bélgica 3 2 0 1 5 1 4 6 3 Italia 3 1 1 1 5 4 1 4 4 Turquía 3 0 0 3 1 8 -7 0

Terca está Italia con cuatro, y la zona la cierra Turquía, que no ha podido sumar ni un solo punto en esta edición.

*Con información de Europa Press.