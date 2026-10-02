¿Seguirá creciendo la venta de carros eléctricos e híbridos en Colombia? Gremios comparten sus expectativas

Los vehículos eléctricos e híbridos consiguieron un hito importante en la historia del sector automotor en Colombia, luego de que concentraran la mayor participación de ventas de unidades nuevas durante un mes, de acuerdo a los informes de la Andi y Fenalco.

Por primera vez, híbridos y eléctricos dominaron las ventas de carros en Colombia: estos fueron los que más se destacaron

Durante el desarrollo del mes de septiembre, esta clase de carros sumó un total de 17.156 matrículas, lo que equivale a una participación del 50,7 %.

Las cifras no quedaron ahí, ya que tanto las unidades eléctricas como las híbridas registraron sus mayores números mensuales en el mercado. Para los eléctricos, las ventas llegaron hasta las 5.895 matrículas nuevas, superando las cifras que habían conseguido durante el mes de abril.

En el caso de los carros híbridos, su cifra mensual derivó en la matriculación de 11.261 unidades en septiembre, un 58,6 % más que en el mismo mes del año pasado.

Septiembre marcó un nuevo registro para los vehículos eléctricos e híbridos en el mercado colombiano. Foto: Cortesía

En lo corrido del 2026, las ventas de carros eléctricos e híbridos ya alcanzaron la venta de 114.255 unidades, teniendo una participación alrededor del 46 % del mercado.

¿Qué se puede esperar en el sector automotor ante la mayor presencia de carros eléctricos e híbridos?

Los números que fueron divulgados este mes por la ANDI y Fenalco demuestran la rápida transformación que han tenido estos automóviles en el sector automotor, por lo que no ha sido de extrañar que varios usuarios del país cada vez opten por estos modelos que los autos que operan con combustibles tradicionales.

En diálogo con SEMANA, el vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, Eduardo Visbal, comentó acerca de las razones principales por las que el país ha vivido este auge.

Eduardo Visbal Vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco Foto: COLPRENSA

“Este crecimiento refleja una transformación importante del mercado colombiano. Las razones son que hoy existe una mayor oferta de modelos y tecnologías, más consumidores interesados en vehículos eficientes y de menores emisiones y unas condiciones que han acompañado esa transición. El alto crecimiento de las escalas mundiales de producción ha contribuido a la disminución de los niveles internacionales de precios. Sin dudas, la revaluación de la tasa de cambio y las medidas como la exención de “pico y placa”, también”, comentó.

Ya de cara a lo restante del 2026, la expectativa del gremio es observar cómo este incremento siga aumentando, no solamente en lo que resta del periodo, sino para futuros años.

“Esperamos que la transición continúe avanzando. Entre enero y septiembre, los híbridos y eléctricos ya representan el 46 % de las matriculaciones. Más que proyectar una participación específica, las cifras muestran una tendencia clara hacia una mayor presencia de estas tecnologías en el mercado colombiano”, afirmó Visbal.