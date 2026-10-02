Titular confirmada de Colombia contra Paraguay: Lorenzo patea el tablero con cuatro cambios

Está confirmada la alineación titular de la Selección Colombia, este viernes, 2 de octubre, para enfrentar a Paraguay en duelo amistoso. El juego será a partir de las 7:00 p. m. (horario colombiano) en el Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos.

Estos son los 11 titulares de Colombia, con cuatro cambios respecto al último partido contra México:

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Paraguay 🇵🇾 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/kaVepK6nuL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2026

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Colombia vs. Paraguay: canal y hora exacta para ver el segundo amistoso de la fecha FIFA

Segunda salida para la renovada Selección Colombia de Lorenzo

Es la segunda salida para una renovada Selección Colombia, misma que vive un recambio generacional histórico. Sin James Rodríguez, sin Juan Fernando Quintero y con la ausencia parcial de Luis Díaz.

La Tricolor viene de empatar con México, el pasado 26 de septiembre, 1-1. Un triunfo daría garantías a esta Selección Colombia que de a poco se va armando.

“Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado, faltaron muchos jugadores que van a ser parte de este ciclo, de este proceso, y que por una cosa u otra les hemos dado descanso”, dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa previa al juego contra Paraguay.

“Lo que queremos ahora es ir incorporando, viendo a futuro qué jugadores van a estar como para poder entrar en cualquier momento en el proceso. Cuando ya juguemos por Eliminatorias o por Copa, tenemos que estar preparados”, añadió.

El juego ante Paraguay es el segundo de los tres que disputa Colombia en esta fecha Fifa. Resta uno, que se disputará el próximo martes 6 de octubre, contra Perú, en Miami.

Canal y hora para ver Colombia vs. Paraguay

Amistoso internacional

Lugar : Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey

: Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Fecha y hora : Viernes 2 de octubre, 7:00 p. m.

: Viernes 2 de octubre, 7:00 p. m. Canal de TV: Caracol y RCN

También puede seguir los mejores momentos del partido, en vivo, por medio de SEMANA.

IA pronostica victoria de Colombia sobre Paraguay 2-1

“El veredicto de una victoria 2-1 para Colombia se fundamenta en la superioridad colectiva e individual del conjunto colombiano frente al bloque defensivo paraguayo”, argumentó Gemini sobre el marcador que pronostica.