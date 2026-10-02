Históricamente, en Colombia ha aumentado el número de matrículas en los vehículos durante dos meses específicos, según los datos oficiales del RUNT y, con el buen momento que vive la industria en este 2026, no extrañaría que suceda lo mismo este año.

Por primera vez, híbridos y eléctricos dominaron las ventas de carros en Colombia: estos fueron los que más se destacaron

Octubre y diciembre han destacado en la industria como los mejores meses para vender carros nuevos en Colombia. Así se demuestra en el consolidado de la ANDI y Fenalco, en donde han destacado estos meses con la mayor cantidad de vehículos matriculados.

En 2025, diciembre fue el mes en el que más vehículos se registraron, acumulando 30.135 en total, mientras que en octubre se matricularon 25.254 unidades.

Por su parte, en 2024 el número de matrículas más alto fue en diciembre con 25.331 vehículos nuevos, mientras que octubre fue el tercer mejor mes con 18.521 unidades registradas. En este año, el segundo mes con más vehículos registrados fue noviembre.

Informe de vehículos matriculados en Colombia por mes, desde 2024. Foto: Informe de la ANDI y Fenalco por meses de vehículos matriculados en Colombia

Así se evidencia una clara tendencia en los últimos tres meses, brillando por su numerosa cantidad de matrículas. Faltando precisamente el desarrollo de este periodo de tiempo este año, las expectativas de los gremios y la industria en sí apuntan a un año récord.

2026: un año histórico para la industria automotriz

El panorama actual de la industria es muy favorable para los vendedores. Desde hace un par de meses se evidenciaba la tendencia en positivo en el número de matrículas y este septiembre fue el mes con más autos registrados en los últimos 2 años.

Con 33.385 matrículas, septiembre superó los cálculos de cualquiera y es el mes en el que más vehículos se han registrado desde 2024, de acuerdo con el informe de la ANDI y Fenalco.

Faltando los tres meses en donde más se registran carros en Colombia históricamente, se espera que el país viva en este 2026 el mejor año en ventas de vehículos nuevos en su historia reciente.

Cantidad de vehículos vendidos por año, según los datos del RUNT. Foto: Informe de la ANDI y Fenalco

El RUNT registró que 2011 fue el año en donde más se registraron autos, cuando se matricularon 333.921 unidades, cifra que algunos expertos calculan que se superará.

SEMANA dialogó con algunos gerentes en semanas previas, quienes sin micrófonos proyectaron una cantidad total de más de 335.000 vehículos nuevos, lo que se traduciría en el mejor año de la industria en el último tiempo.

En diálogo con este medio, Eduardo Visbal, el gerente del Sector Automotor de Fenalco, resaltó la tendencia de los vehículos híbridos y eléctricos.

Eduardo Visbal, gerente del sector automotor de Fenalco Foto: COLPRENSA

“Esperamos que la transición continúe avanzando. Entre enero y septiembre, los híbridos y eléctricos ya representan el 46 % de las matriculaciones. Más que proyectar una participación específica, las cifras muestran una tendencia clara hacia una mayor presencia de estas tecnologías en el mercado colombiano”, dijo.