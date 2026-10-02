¿Viajará en semana escolar? Esta es la señal ‘Pr’ que verá en las carreteras del país y debe conocer

Comienza la semana de receso escolar, en la que las instituciones educativas del país detienen sus jornadas para disfrutar de varios días consecutivos de descanso. De acuerdo con el calendario escolar, la pausa académica se llevará a cabo entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026, incluso llegando a días más extensos por el lunes festivo del 12 de octubre.

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Durante estas fechas, cientos de familias saldrán de sus hogares para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, dirigiéndose a zonas del país a través de sus medios de transporte, ya sean carros o motos.

Dentro de estos corredores, es notable observar distintas señales de tránsito, las cuales cumplen un rol importante para garantizar la seguridad y el orden en las vías. Se encargan de ayudar a que los conductores, peatones y ciclistas tengan el mejor comportamiento posible para prevenir accidentes y facilitar la circulación.

Entre las señales que habitualmente se observan en las carreteras de Colombia se encuentran las PR, las cuales, según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, se encargan de identificar un punto exacto en cualquier tramo o vía.

“Las señales postes de referencia se colocan en las vías rurales (incluye aquellas vías en entornos suburbanos y de pasos urbanos), en los puntos de referencia para informar a los usuarios de la vía su posición relativa en kilómetros en la ruta, así como la identificación de la ruta y el tramo”, comenta la entidad.

En otras palabras, las señales PR le indican al usuario el kilómetro exacto (número en posición vertical) en el que se encuentra y la vía o tramo a la que pertenece (número en posición horizontal encontrado en la parte baja).

Las señales de PR son verdes y contienen números y letras que le permitirán tener una ubicación exacta en la carretera. Foto: Señales PR Manual de Señalización Vial

Este dispositivo de señalización tiene como propósito guiar a los usuarios y entregarles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la manera más segura, simple y directa posible. Además, informan sobre las distancias a ciudades y localidades, kilometraje de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, etc.

“En vías de una calzada y doble sentido de circulación se instalará alternada en el lado derecho e izquierdo, con doble tablero para que sea visible desde los dos sentidos de circulación, teniendo en cuenta que al lado derecho del sentido de avance del abscisado irán los PR pares. En vías de doble calzada, se instalarán con tablero sencillo en cada kilómetro en el costado derecho del sentido de avance”, señala el Manual de Señalización Vial.