Educación

Semana de receso de octubre de 2026: estas son las fechas para los colegios del país

Miles de estudiantes podrán disfrutar de la semana dada a las instituciones educativas.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de septiembre de 2026 a las 5:13 p. m.
La semana de receso de octubre aplica, en esencia, para los colegios públicos o distritales.
La semana de receso de octubre aplica, en esencia, para los colegios públicos o distritales. Foto: Getty Images

La semana de receso de octubre de 2026 será una oportunidad para que estudiantes, docentes y familias disfruten de varios días consecutivos de descanso.

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De acuerdo con el calendario escolar, la pausa académica se desarrollará entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026, por lo que durante esos días no habrá actividades escolares habituales.

Sin embargo, este descanso podrá ser más extenso para muchas familias. Al periodo de receso se suman el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre, así como el lunes 12 de octubre, día festivo.

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Los colegios deben informar las fechas de reintegro de los estudiantes. Foto: Getty Images

De esta manera, quienes terminen sus actividades académicas de la semana anterior podrán comenzar su descanso desde el sábado 3 de octubre y disfrutar de varios días consecutivos antes de regresar a las aulas.

La fecha de regreso habitual a las instituciones educativas está prevista para el martes 13 de octubre de 2026, después del receso y del lunes festivo. Por ello, las familias deberán tener en cuenta que el lunes 12 será el último día de descanso antes de retomar la rutina escolar.

En el caso de los colegios privados, la situación puede ser diferente. Estas instituciones, tanto las que funcionan bajo calendario A como las de calendario B, cuentan con autonomía para organizar su calendario académico, de acuerdo con las características y necesidades de cada establecimiento.

En el regreso a clases, este lunes 27 de enero, estudiantes de la Institución Técnica Comercial Villa del Sur serán recibidos con una nueva sede, $18.185 millones se invirtieron en la nueva infraestructura de la sede educativa principal de Villa del Sur con capacidad para 1.120 estudiantes. 25 aulas nuevas, tres aulas mejoradas, una biblioteca escolar y una placa polideportiva hacen parte de la nueva planta física ubicada en la comuna 11 de Cali. Fotos Raúl Palacios / El País.
Los colegios deben cumplir con las fechas establecidas. Foto: Raúl Palacios

Por esta razón, aunque la semana de receso de octubre hace parte del calendario escolar, las fechas exactas pueden variar entre colegios privados.

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Las familias deben consultar directamente el cronograma establecido por la institución para confirmar cuándo comienzan y terminan las vacaciones o periodos de descanso.

Además, los colegios privados deben cumplir con las disposiciones legales sobre el número de semanas de trabajo académico y la intensidad horaria de los estudiantes. Es decir, la autonomía para definir su calendario no significa que puedan reducir las obligaciones académicas establecidas por la normativa educativa.