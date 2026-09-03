“Tristeza: tenía ilusión de ver a Viviane al mando de la cartera más importante, la verdadera cartera milagro”, Ingrid Betancourt

La repentina salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación produjo muchas reacciones. La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, fue una de las personalidades políticas que más lamentó ese giro.

“Pido a Dios que te dé fortaleza necesaria para afrontar este momento”: Abelardo De La Espriella escribió sentida carta a Viviane Morales

“Tristeza: tenía gran ilusión de ver a Viviane al mando de la cartera más importante, la verdadera cartera milagro”, dijo.

Agregó: “Pero la llegada de Ilva Hoyos al MinEducación da igual esperanza. Mujeres de carácter y fe para enrutar al país al mayor salto cognitivo humano en la historia”.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el retiro de la exfiscal del gabinete este miércoles en la noche y compartió la sentida carta que ella escribió para presentar su renuncia.

“Tuve la oportunidad de contarle personalmente en días pasados una situación familiar casi inesperada que reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata. Esa circunstancia, señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación a partir del próximo 7 de septiembre”, dijo la exfiscal.