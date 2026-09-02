Banco de Alimentos de Bogotá lanza alerta por página falsa que estaría recibiendo donaciones a su nombre

El Banco de Alimentos de Bogotá lanzó una alerta a sus donantes, aliados y a la ciudadanía luego de detectar una página web que estaría utilizando su identidad para hacerse pasar por la organización y solicitar donaciones.

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Según informó la entidad, el sitio identificado es bancoalimentos.top, una dirección que no corresponde a su portal oficial. La preocupación aumentó debido al nivel de similitud que tendría esta página con los canales legítimos de la organización.

De acuerdo con el Banco de Alimentos, el portal habría reproducido prácticamente toda su identidad digital, incluyendo colores, diseño, fotografías, contenidos y otros elementos gráficos, creando así la apariencia de que se trata de un canal auténtico de la entidad.

La preocupación por el destino de las donaciones

Más allá de la utilización de su imagen, la organización advirtió sobre un hecho que considera especialmente grave: desde el sitio señalado se estaría invitando a las personas a realizar donaciones a través de cuentas y medios de pago que no pertenecen al Banco de Alimentos ni han sido autorizados por este.

Ante esta situación, la entidad pidió a los ciudadanos no entregar información personal o financiera ni efectuar aportes económicos mediante esa dirección.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Además, el Banco de Alimentos informó que adelanta las acciones correspondientes para solicitar que el sitio sea bloqueado y retirado.

¿Cuál es la página oficial del Banco de Alimentos de Bogotá?

La organización recordó que su único sitio web oficial es www.bancodealimentos.org.co⁠. Allí pueden consultarse sus campañas, canales de donación y medios de pago autorizados.

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También hizo un llamado a verificar cuidadosamente la dirección de cualquier página antes de entregar dinero o información y pidió reportar comunicaciones, enlaces o solicitudes sospechosas que utilicen el nombre del Banco de Alimentos de Bogotá.

La recomendación para quienes quieran realizar una contribución es comprobar previamente que se encuentren en el portal oficial y evitar ingresar datos bancarios o personales desde enlaces recibidos por canales cuya procedencia no pueda verificarse.