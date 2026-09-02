En la plenaria de la Cámara de Representantes los congresistas recibieron una guía estratégica para fortalecer la comunicación legislativa.

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A cada uno de los congresistas se les entregó un libro que lleva por título ‘Buenas prácticas de comunicación legislativa: estrategias desde la experiencia’.

El autor es Robinson Castillo Charris, actual jefe de Información y Prensa de la Corporación, la cual fue distribuida en el Salón Elíptico por él mismo.

El libro contiene tendencias sobre la comunicación parlamentaria en la que se busca promover canales de diálogo más claros, transparentes y efectivos de cara a la ciudadanía.

“La actividad legislativa interesa. Necesitamos acercar el Congreso a la ciudadanía, fortalecer la confianza en las instituciones y facilitar el ejercicio de una democracia cada vez más participativa”, afirmó Castillo.

El libro busca que haya una comunicación más cercana entre la rama legislativa y los ciudadanos.