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Cámara de Representantes le entregó a los congresistas una guía para la comunicación efectiva

El libro busca que los parlamentarios puedan tener un diálogo más cercano con la ciudadanía.

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Redacción Semana
2 de septiembre de 2026 a las 4:46 p. m.
Guía para fortalecer la comunicación en el Congreso.
Guía para fortalecer la comunicación en el Congreso. Foto: SEMANA

En la plenaria de la Cámara de Representantes los congresistas recibieron una guía estratégica para fortalecer la comunicación legislativa.

El proyecto para crear la Universidad Nacional del Catatumbo iniciará su trámite en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, tras ser radicado este 2 de septiembre.
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A cada uno de los congresistas se les entregó un libro que lleva por título ‘Buenas prácticas de comunicación legislativa: estrategias desde la experiencia’.

El autor es Robinson Castillo Charris, actual jefe de Información y Prensa de la Corporación, la cual fue distribuida en el Salón Elíptico por él mismo.

El libro contiene tendencias sobre la comunicación parlamentaria en la que se busca promover canales de diálogo más claros, transparentes y efectivos de cara a la ciudadanía.

“La actividad legislativa interesa. Necesitamos acercar el Congreso a la ciudadanía, fortalecer la confianza en las instituciones y facilitar el ejercicio de una democracia cada vez más participativa”, afirmó Castillo.

El libro busca que haya una comunicación más cercana entre la rama legislativa y los ciudadanos.