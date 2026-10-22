Char alista ‘el Supermetro’ para la final de la Sudamericana: “Bienvenidos, Boca y Mineiro”

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, bautizado en el último tiempo como El Supermetro, entra en la recta final de su remodelación y Alejandro Char mostró algunos de los detalles con los que Barranquilla busca recibir a los protagonistas de la Copa Sudamericana.

Jacuzzi, camerinos renovados, pantallas 4K y una experiencia exclusiva para aficionados hacen parte de los cambios que el alcalde presentó mientras Barranquilla se alista para recibir el torneo continental.

Boca Juniors vs. Atlético de Mineiro: fecha de la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla

A través de su cuenta de X, el mandatario dio la bienvenida a los equipos que llegarán a la ciudad para disputar el torneo y destacó que el estadio se prepara para recibir a visitantes de todo el continente. Boca Juniors y Atlético Mineiro tienen su boleto para la final del mes de noviembre.

“Bienvenidos, hermanos argentinos y brasileros, la ciudad que le abre las puertas y abraza a todo el mundo”.

Jacuzzi, aire acondicionado y camerinos renovados

Durante un recorrido por los camerinos, Char mostró algunos de los espacios intervenidos y aseguró que funcionan los aires acondicionados, las luces, las duchas y los lavamanos. También señaló un jacuzzi con aire acondicionado, uno de los detalles que llamó la atención durante su presentación.

La zona de calentamiento bajo techo ya cuenta con césped artificial instalado. Además, la sala de prensa fue remodelada para recibir a 170 periodistas y creadores de contenido que cubrirán los encuentros y transmitirán desde el estadio.

Otra de las novedades es un espacio de hospitality para los aficionados que paguen por una experiencia cercana a los jugadores cuando entren, salgan o transiten por esa zona después de los partidos. Char explicó que la apuesta busca acercar al Metropolitano a los estándares de grandes escenarios internacionales.

Alcalde Alejandro Char entrega detalles de la remodelación del Estadio Metropolitano para la final de la Copa Sudamericana 2026 Foto: Cuenta de X Alejandro Char / Montaje SEMANA

Pantallas 4K, una franja de 360 grados y nuevas sillas

La modernización también incluye pantallas interiores con calidad 4K y la instalación de una franja LED que recorrerá el estadio. Según la Alcaldía, el proyecto contempla pantallas principales en las tribunas norte y sur, además de una cinta perimetral para mejorar la experiencia visual de los asistentes.

En las tribunas norte y sur también están instalando sillas plegables. Char explicó que el diseño busca permitir que los hinchas vivan los partidos con la pasión habitual, cantando, saltando y moviéndose durante el espectáculo.

Alcalde Alejandro Char entrega detalles de la remodelación del Estadio Metropolitano para la final de la Copa Sudamericana 2026 Foto: Cuenta de X Alejandro Char / Montaje SEMANA

La remodelación ampliará la capacidad del Metropolitano y modernizará sus instalaciones. La obra supera el 90 % de ejecución, según el balance publicado antes de la final, y la ciudad espera estrenar el escenario renovado en uno de los partidos más importantes del calendario continental.