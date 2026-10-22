Se desbarata Junior de Barranquilla: aviso sobre la salida de figura bajo condición clave

Mauro Silveira no tiene asegurada su permanencia en Junior de Barranquilla para 2027.

Según se ha podido conocer en las últimas horas, una numerosa cantidad de propuestas llegaría a las oficinas del cuadro rojiblanco para hacerse con el golero uruguayo, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028.

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A sus 26 años, se ha consolidado como una pieza fundamental del actual bicampeón de Colombia. Aunque los resultados del equipo no han sido los esperados en el semestre en curso, el jugador ha mantenido un alto nivel de rendimiento.

Ahora bien, aquel club que venga por Silveira se encontrará con un Junior dispuesto a desprenderse del golero solamente por medio de una venta de sus derechos económicos.

Mauro Silveira, arquero y figura del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

Esa es la condición que pone el conjunto barranquillero para que su portero se vaya. Habrá que ver si el interés inicial de las instituciones que lo buscan se convierte en un formalismo y así empezaría a desbaratarse Junior para 2027 en busca de recuperar el dominio del FPC.

En caso de irse, a Mauro se le recordará llegar en 2025, procedente de Montevideo Wanderers. El arquero uruguayo fue protagonista en la conquista de los dos títulos consecutivos de Liga Betplay.

Bolsa de jugadores en Junior

Así como varios suenan para irse de Junior de Barranquilla al término del año en curso, ya suenan otros nombres que pueden aterrizar para ser los refuerzos del tiburón.

Uno que en las últimas horas fue mencionado es Juan David Cuesta. Dicho lateral derecho de 28 años que milita en Once Caldas estaría en carpeta de los Char para ser fichado.

En el onceno blanco, el mencionado tiene un vínculo firmado que lo liga con estos hasta finales de 2027.

‘Pasión Tiburona’ que es medio partidario de Junior, anticipó en días pasados las posiciones a suplir en el proyecto para el año que viene.

Según los citados, Junior buscaría: “Cuatro refuerzos para la Libertadores: central zurdo, lateral derecho, volante de marca y volante ofensivo”.

Junior de Barranquilla alista su mercado de fichajes para 2027 Foto: Colprensa (Diseño Semana)

Un propósito de los altos mandos es llamar la atención de la afición, que estos vean el esfuerzo y lo retribuyan yendo de forma masiva al estadio: “Un directivo quiere jugadores de jerarquía, ganadores para aprovechar al máximo el aforo del SuperMetro”, precisan al hacer dichas incorporaciones.

Internacional y de selección en la mira

Uno de los primeros nombres en filtrarse fue el del defensor central uruguayo de 32 años, Gastón Silva.

Este pareciera ser el primero al que apunta la directiva del Junior de Barranquilla. Su hoja de vida es extensa, además de que cuenta con las características que aspiran tener los Char en los nuevos fichajes que realicen.

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“Junior busca un defensor zurdo de jerarquía para la Libertadores. Gastón Silva (32), actualmente en Progreso y con contrato hasta diciembre, podría quedar libre. Pasó por Italia, España, Argentina y México. Además, suma 19 partidos con la selección absoluta de Uruguay”, resumen de la trayectoria del charrúa.