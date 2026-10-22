Jhon Durán ve el reto que le pone el Benfica: se redobla la apuesta por goleada en Europa League

Muchas voces darían a entender que el Benfica enfrentaba un trámite en la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, pues el gigante portugués tenía al frente al Omonia de Chipre y, aunque es un club destacado en su país, su relevancia europea es casi nula.

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Benfica dominaba las apuestas y era el gran candidato a la victoria y, efectivamente, no dejó dudas y le pasó por encima a su rival chipriota con un contundente 4-1 en el Estadio GSP en Strovolos. El club de Portugal tuvo como gran novedad la baja de Jhon Durán por lesión.

Cuando Durán más se fortalecía en el primer equipo, cayó una molestia muscular que le impidió estar en la Europa League. El anuncio resonó en el fútbol portugués y otra vez cedió el lugar en la zona de ataque, donde sus compañeros hicieron lo propio y redoblan la apuesta, haciendo más complicada la tarea para el atacante colombiano.

El griego Vangelis Pavlidis, el noruego Fredrik Aursnes, un autogol del Omonia y el argentino Gianluca Prestianni marcaron los goles para la victoria y así mantenerse invicto en la tabla de posiciones.

De esta manera, con un pleno de 9 puntos, el Benfica es primero en la tabla de 36 equipos por una mejor diferencia de goles respecto a los otros cuatro equipos que cuentan por ahora sus tres partidos por victorias: Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros y Olympiacos.

Durísimo reto para Jhon Durán

“Jhon Durán y Barreiro no podrán jugar”, declaró el entrenador en rueda de prensa antes del viaje a Chipre. Sin entrar en más detalles sobre la situación del atacante colombiano, se conoció que padece molestias en la rodilla y por eso fue convocado en el torneo internacional.

“Es un número elevado, lamentablemente, en un momento importante, con la creciente intensidad de la competición y partidos cada tres días (cantidad de lesionados). No será posible rotar algunas posiciones, no lo ocultamos. Estamos aquí para encontrar soluciones, y algunos jugadores tendrán que asumir una mayor carga de trabajo”, expresó el técnico Marco Silva, quien optó por Pavlidis en reemplazo de Durán y la estrategia le funcionó.

Gol de Durán contra el Celtic Foto: Getty Images

Cabe recordar que Jhon Durán había sido titular en las dos salidas anteriores de Benfica por Europa League y su ausencia significó un cambio drástico de planes para Marco Silva, quien le pretendía dar otra oportunidad de brillar en Chipre. Pese a eso, los cuatro goles ante el Omonia hacen el camino más espinoso para el colombiano.