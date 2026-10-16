Jhon Durán estrena apodo tras gol en Europa League: la UEFA lo bautizó y comparó con una leyenda

Jhon Durán es nuevamente una figura en el fútbol de Europa y reapareció en el Benfica de Portugal como titular en el estadio Da Luz de Lisboa contra el Celtic de Escocia. Por si fuera poco, se fue de doblete en el triunfo 4-1 del gigante portugués en la segunda fecha de la Europa League.

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Esta gran presentación con el Benfica le permite ganarse elogios en Europa y grandes reacciones de la prensa portuguesa. No solo eso, sino que la misma organización de la Europa League le colocó un magnífico apodo que hace un revuelo en las redes sociales.

En su doblete, el atacante antioqueño se hizo presente apenas a los cinco minutos de comenzar el partido con gran ejecución de penalti para abrir el marcador y por esto su apodo. Durán se inventó una obra maestra, ejecutó al estilo Panenka e incluso dejó perplejo al comentarista que estaba transmitiendo a través de ESPN.

Por esta impensada ejecución, las redes sociales de la Europa League le lanzaron el sobrenombre a Jhon Durán y lo ‘bautizaron’ como “Panenka”, haciendo énfasis al futbolista checoslovaco que inventó esa manera de cobrar penaltis. Adjuntaron el video y un emoji de cara congelada.

Jhon Durán Panenka 🥶 #UEL | @SLBenfica https://t.co/wUK14rYsGH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 16, 2026

Más adelante, sobre el 36′, alargó el marcador con gran remate y así se ratificó como la figura de la cancha con un gran doblete. El segundo gol se gestó luego de una gran recuperación por el medio, que avanzó con dos toques largos para romper el bloque medio del Celtic y, al final, dejar a Jhon Durán a tiro de gol.

Elogios para Jhon Durán

“Mágico. Qué temple, qué categoría, qué coraje. Partido europeo y Jhon Durán es un loco de los lindos; tiró una de Sebastián Washington (Abreu). La picada es tan sutil, tan genial y es toda de Durán”, dijo en vivo Bambino Pons en ESPN.

“Durán, con una serenidad olímpica y gran clase, golpea el balón con la izquierda. Sinisalo se lanza a su izquierda y el balón rueda lentamente hacia la red. Penalti a lo Panenka”, escribió A Bola en su cubrimiento minuto a minuto.

O Jogo también elogió la definición del colombiano. “En el minuto 5, tras provocar él mismo un penalti, Jhon Durán abrió el marcador en el partido Benfica-Celtic con un penalti al estilo Panenka”, indicó.

“El delantero colombiano fue derribado dentro del área y se encargó de ejecutar el penalti, marcando con tranquilidad... al más puro estilo Panenka. Un gol que puso al Benfica por delante a los cinco minutos”, apuntó por su parte el diario Récord.