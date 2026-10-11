Técnico del Benfica defiende públicamente a Jhon Durán: férreo respaldo tras mediática polémica

Marco Silva, entrenador de Jhon Durán en Benfica, salió en defensa del colombiano luego de las declaraciones de Fred. En ellas, el brasileño contó una charla que tuvo con el delantero cafetero, y acabó en polémica.

El grave problema que tiene Jhon Durán en el Benfica: drástica decisión del técnico que no vio venir

“A ese tipo (Jhon Durán) no le importa nada. ¡Qué tipo tan divertido! Es una gran persona; pero, sabes, no le importa nada. Cuando estábamos de juerga, le decía: ‘Durán, vamos al entrenamiento, corramos’ y él me decía ‘ya soy rico, no necesito correr’“, fue la confesión de Fred en el podcast Charla Podcast.

“‘Ya soy rico, estoy cómodo’. Así era, y me ponía nervioso. Él (Durán) Decía: ‘he salvado mi vida, a mi familia’. Al principio iba al entrenamiento, pero dejó de ir. Creo que va a tener un hijo, espero que se haya calmado un poco, que se haya serenado un poco”, añadió el brasileño.

Fred: "Jhon Durán'ın hiçbir şey s*kinde değildi. ‘Hadi Durán, antrenman yapalım, şurada biraz koşalım.’ derdim. ‘Abi, ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok.’ der, sonra da sağlık departmanına gidip kaytarırdı. Zenit'e gittiğinde ‘Ooo, artık daha çok para kazanacaksın’ dedim. ‘Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi.’ diyordu. Bazen konuştuğumuzda ‘Benim, ailemin ve üç neslin hayatını kurtardım zaten...’ diyordu. Fenerbahçe'de başlarda en azından antrenmana falan çıkıyordu, sonra tamamen bıraktı..." — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) October 4, 2026

Marco Silva defiende a Jhon Jáder Durán tras declaraciones de Fred

Lejos de señalar a Fred por lo que dijo en el podcast, Marco Silva hizo una invitación a evaluar el revuelo que se le está dando a la declaración del jugador brasileño.

“Yo también conozco muy bien a Fred y sé el tipo de jugador, pero no tanto jugador, el tipo de personalidad que es”, arrancó afirmando Silva.

“Si se fijan bien en la forma en que ese podcast se estaba realizado, y cómo estaban llevando a sacar de aquello un tema, a mí me parece un poco exagerado, sinceramente. Pero bueno, eso depende de vosotros y hacer o no de esa noticia”, añadió.

En el mismo sentido, dijo: “Fue la forma en que Fred quiso encarar o llevar a conversación, una conversación amena, casi como amigos. Pero si ustedes piensan que esa es la noticia, Fred también dijo que esperaba que él estuviera mejor, que habló de su potencial, habló de muchas cosas y naturalmente retiró su más negativo”.

Con 22 años, Jhon Jáder Durán está en préstamo con Benfica hasta junio de 2027. Sin embargo, el colombiano pertenece al Al-Nassr saudí hasta junio de 2030.

“Desde que llegó a Benfica, ha tenido el comportamiento que tiene que tener para estar en esta casa y para jugar con nosotros”, sentenció Marco Silva sobre Jhon Jáder Durán.

🗣️«Tem tido o comportamento que tem de ter» Marco Silva reagiu a declarações de Fred, antigo colega de equipa do avançado, que recordou atitude desligada na Turquia.👀 #MarcoSilva #Duran #Benfica https://t.co/jMPohG03Ro — A BOLA (@abolapt) October 10, 2026

Las declaraciones de Silva fueron antes del partido de Benfica contra Vitória Sport Clube, desarrollado este domingo 11 de otubre en el estadio da Luz. Al final, As Águias ganaron 2-0 y Durán jugó nueve minutos, ingresando al 81′.