El grave problema que tiene Jhon Durán en el Benfica: drástica decisión del técnico que no vio venir

Jhon Durán sorprendió en el mercado de pases en Europa debido al fichaje con el Benfica de Portugal. Esta movida representa una nueva oportunidad para su carrera deportiva, debido a los varios casos de indisciplina y a la poca continuidad que ha tenido en los clubes que han confiado en su talento.

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Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahce y Zenit son algunos de los clubes en los que su temperamento le ha generado dificultades. Cuando se creía que su carrera iba en declive, apareció Benfica para firmarle un nuevo contrato, con la intención de que el delantero pueda ser útil en el frente de ataque, pues su capacidad goleadora sí se ha destacado.

Los problemas relacionados con su carácter también le han generado dificultades en la Selección Colombia, al punto de que no pudo disputar el Mundial 2026 y quedó por fuera de algunas convocatorias para las Eliminatorias de la Conmebol y partidos amistosos. Cuando se esperaba que tuviera un lugar en el equipo titular de la Tricolor, los escándalos terminaron alejándolo y aumentó la resistencia a su presencia en el combinado nacional.

El talento para marcar goles todavía le mantiene vigente y Benfica ahora le da una oportunidad de oro que no puede desaprovechar. En este comienzo de temporada, ha brillado con goles claves en los segundos tiempos para hacer más amplio el dominio de su propio club en Europa y Portugal.

Jhon Durán, delantero de Benfica Foto: NurPhoto via AFP

En medio de ese buen momento goleador, surge otro problema para Durán, al menos en este inicio de campaña, pues solamente registra una sola titularidad en partidos del Benfica, que ha tenido Copa de Portugal y Primeira Liga, lo que resulta atractivo y declara que tendrá que dar un poco más para convertirse en el 9 titular del técnico Marco Silva.

Pavlidis es su dolor de cabeza

El griego Vangelis Pavlidis es el dueño de la posición y, normalmente, Jhon Durán ingresa en el segundo tiempo en su reemplazo. El dato resulta más llamativo al observar que, hasta el momento, Benfica se ha mostrado solvente en la ofensiva, con ocho partidos disputados y un registro de 30 goles desde el fichaje de Durán, el pasado 20 de julio.

Jhon Jáder Durán celebrando su primer gol en Europa League con Benfica Foto: Getty Images

De esas 30 anotaciones, solo dos han sido de Jhon Durán. Además, de los ocho partidos del gigante portugués con Durán, entre amistosos, Primeira Liga y playoffs de la Europa League, en uno solo fue titular: contra el Hearts, en Escocia, por el partido de ida del torneo de la UEFA.

Aunque la expectativa sobre Durán es alta y el comienzo de campaña se considera una oportunidad para retomar protagonismo, Benfica ha mostrado un buen rendimiento ofensivo ante sus rivales hasta el momento. Ahora se espera conocer cómo responderá el delantero colombiano desde la titularidad, si el técnico así lo decide en los próximos días.

Contra el Hearts, en el partido que disputó desde el pitazo inicial y que terminó 1-1 por la Europa League, Dodi Lukebakio fue el encargado de marcar para Benfica.