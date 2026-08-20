Barcelona escogió su nuevo objetivo tras la negativa por Julián Álvarez: suena otra megaestrella

Con Julián Álvarez a punto de ser descartado por la negativa del Atlético de Madrid, la dirigencia del FC Barcelona ha fijado sus esfuerzos en otra megaestrella del fútbol mundial.

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Según los principales medios catalanes, el Barça ha levantado el teléfono para preguntar por Lautaro Martínez. Aunque tiene contrato vigente con el Inter de Milán, el argentino estaría dispuesto a escuchar la propuesta que le llevan desde España.

“El club blaugrana maneja opciones de goleadores con proyección, pero cada vez gana más enteros la posibilidad de cerrar la contratación de un futbolista contrastado y que pueda ser viable a nivel negociador. Y esa figura que emerge es la de Lautaro Martínez”, informa el diario Sport.

Mundo Deportivo, por su parte, añade que Lautaro “aparece como una alternativa de peso” ante las constantes respuestas negativas del Atlético por Julián. “Lautaro no es, en cualquier caso, un desconocido para el Barcelona. El argentino ya estuvo en el radar del club en el pasado y su nombre ha aparecido de forma recurrente en los planes de la entidad azulgrana”, apuntó dicho medio.

Según la información que se maneja en España, el fichaje de Lautaro Martínez debería costar mucho menos que el de Julián Álvarez. El precio de su salida se fija por debajo de los 100 millones de euros, aún cuando tiene contrato hasta 2029 en el Inter.

Esta es una opción que se asemeja mucho más a las figuras históricas del Barcelona. Muchos hinchas se habían mostrado preocupados por escuchar nombres como el de Luis Javier Suárez o Gabriel Jesús en la lista de posibles delanteros.

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Hansi Flick está expectante a conocer el nombre de su nuevo delantero, pues hasta ahora ha tenido que echar mano del joven egipcio Hamza Abdelkarim, que llegó para reforzar al equipo filial y ha tenido que tomar la responsabilidad de los goles ante la falta de un atacante puro.

Barcelona dio por finalizado el contrato de Robert Lewandowski a mediados de este año y hace unos días confirmó la venta de Ferran Torres al París Saint-Germain. Eso dejó la urgencia de fichar un nuevo goleador; sin embargo, las negociaciones con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez están a punto de colapsar.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos candidatos para el nuevo delantero del Barcelona Foto: Getty Images

¿Quién es Lautaro Martínez? Así ha sido su carrera

Lautaro Martínez es una megaestrella en el fútbol italiano. Ha sido dos veces máximo goleador de la Serie A con el Inter de Milán y su producción incluso alcanzó para llegar a una final de la Champions League en 2025.

A sus 28 años de edad está atravesando por un momento de gracia en Europa. Con la camiseta del Inter ha marcado 175 goles en 376 partidos disputados, eso sin contar las 56 asistencias en total.

La carrera de Lautaro empezó en Racing de Avellaneda, pero desde muy joven se mudo a Italia para vestir la camiseta del conjunto nerazzurro.

En la selección argentina también tiene buenos números. Ha disputado 84 partidos oficiales con la albiceleste y tiene 40 goles marcados en todas las competencias.