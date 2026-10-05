Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían más probabilidades de ganar la lotería en la semana del 5 al 11 de octubre

La astrología vuelve a poner la suerte sobre la mesa durante la semana del 5 al 11 de octubre. De acuerdo con las interpretaciones del horóscopo chino, algunos signos podrían atravesar unos días especialmente favorables en asuntos relacionados con el dinero, las oportunidades y las decisiones que implican cierto riesgo.

Aunque ningún pronóstico astrológico puede garantizar que una persona gane la lotería, estas lecturas suelen llamar la atención de quienes disfrutan consultar qué dicen los astros sobre su futuro.

Uno de los 12 animales del horóscopo chino predominará en el Año Nuevo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Las personas nacidas bajo el signo de la Rata podrían comenzar la semana con una sensación de movimiento y nuevas oportunidades. La astrología china relaciona este signo con la inteligencia, la capacidad para identificar oportunidades y la rapidez para tomar decisiones.

Entre el 5 y el 11 de octubre, esa energía podría favorecer especialmente los asuntos económicos. Por ello, la Rata aparece entre los signos que podrían tener mayor suerte en juegos de azar, rifas o loterías. La recomendación es actuar con moderación y evitar tomar decisiones impulsivas.

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Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

El Dragón también tendría una semana marcada por una energía favorable. Este signo suele estar asociado con la confianza, la ambición y la capacidad de asumir nuevos retos.

En materia económica, los pronósticos señalan que podrían presentarse pequeñas oportunidades inesperadas. Para quienes acostumbran participar en la lotería, estos días podrían sentirse especialmente atractivos. Sin embargo, la suerte no significa necesariamente un premio mayor y cualquier apuesta debe hacerse de manera responsable.

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerdo (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

El tercer signo que destaca durante esta semana es el Cerdo. Según la tradición del horóscopo chino, este animal está relacionado con la prosperidad, la generosidad y la buena fortuna.

Durante los próximos días podría recibir una sorpresa vinculada con el dinero o encontrar una oportunidad que no estaba contemplada. Esa energía es la que lo ubica entre los signos con mejores perspectivas para probar suerte entre el 5 y el 11 de octubre.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.