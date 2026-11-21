En entrevista con SEMANA, María Carolina Hoyos contó cómo la ausencia de su mamá, Diana Turbay, marcó cada aspecto de su vida durante los seis meses de secuestro.

La incertidumbre era tal que incluso salir de viaje o aceptar una invitación familiar se convertía en una decisión difícil.

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Una espera que también se convirtió en cautiverio

El secuestro de un familiar también deja huellas en quienes esperan su regreso desde afuera. Así lo recordó María Carolina Hoyos al hablar de los seis meses que pasó esperando que su mamá, la periodista Diana Turbay, recuperara la libertad.

Hoyos relató cómo vivió ese periodo, marcado por la tristeza, la incertidumbre y una profunda sensación de soledad.

Aunque ella no estaba privada de la libertad, sentía que su vida también había quedado atrapada en el cautiverio de su mamá.

Durante esos meses comenzó a escribir diarios en los que plasmaba cuánto la extrañaba.

Las noches estaban marcadas por el llanto y por una sensación de abandono que, según contó, la acompañó durante toda la espera.

“Me hacía mucha falta mi mamá. Yo me sentía abandonada”, recordó al hablar de aquellos escritos.

Fue entonces cuando pronunció una frase que resume la dimensión de lo que vivió: “Yo estuve secuestrada sin estarlo”.

Su vida quedó en pausa

Para Hoyos, aunque podía salir y estaba físicamente en libertad, la situación de su mamá condicionaba cada aspecto de su vida.

Actividades que antes podían parecer sencillas se convirtieron en decisiones difíciles.

Recordó, por ejemplo, que cuando llegaban los puentes festivos y su familia le proponía salir, no sabía si hacerlo.

Su pensamiento estaba puesto en la posibilidad de volver a ver a su mamá.

“Yo vivía on hold, en pausa mi vida, porque, pues, todo el día la estaba esperando”, explicó.

La incertidumbre hacía todavía más difícil ese periodo. No saber cómo estaba su mamá y pasar seis meses sin tenerla cerca convirtió la espera en una experiencia que describió como un martirio y una pesadilla.

“Uno esperar seis meses a una persona, la que más uno ha querido, pues es un martirio y una pesadilla enorme, sin saber uno cómo está”, expresó durante la conversación.

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Los diarios que quiere recuperar

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de volver a encontrar los escritos que hizo cuando su mamá estaba en cautiverio.

Reconoció que hace muchos años no los revisa y que, debido a las numerosas mudanzas que ha tenido, no sabe si todavía están guardados en alguna caja.

La idea de recuperarlos cobró especial importancia al recordar que Diana Turbay también escribió durante su secuestro.

Según contó, los diarios de su mamá estuvieron en poder de su abuela Nidia, quien murió en julio del año pasado.

Hoyos recordó que tuvo oportunidad de leerlos varias veces y que conserva muy presente lo que su mamá dejó escrito.

Ahora considera que sería valioso encontrar tanto esos documentos como los propios, pues permitirían volver sobre lo que ambas vivieron durante aquellos seis meses.

Al final de la entrevista, volvió sobre uno de los sentimientos que más recuerda de esa época: la soledad, incluso cuando estaba rodeada de personas.

“Estaba acompañada, pero no hay nada más horrible que uno sentir la soledad de acompañado”, dijo.