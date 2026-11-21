Detrás de la coronación de Boca Juniors como campeón de la Copa Sudamericana 2026 hay un Sebastián Villa que acabó siendo clave en la final contra Atlético Mineiro en Barranquilla.

Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla: superioridad total sobre Mineiro

El llanto de Sebastián Villa con el himno de Colombia: emotivo en la final de la Sudamericana

Sebastián Villa fue titular con Boca Juniors, dio la asistencia para el gol de Miguel Merentiel en el 2-0 definitivo, y jugó hasta los 77 minutos. Su técnico, el Vasco Arruabarrena, le dio salida por Leo Flores.

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La aplicación 365 Score le dio una puntuación de 7.7 a Sebastián Villa. El desglose queda con un 78 % de pases completados, 2 de 5 centros, un 67 % de efectividad en remates y 4 de 8 duelos ganados.

Sebastián Villa: “Vamos por más”

Apenas se terminó el partido, Sebastián Villa habló con ESPN y expresó sus sensaciones por ganar el título.

“Quiero aprovechar para enviarle un saludo a Independiente Rivadavia, que fue mi renacer”, dijo Villa, de entrada, en una declaración que resuena en Argentina.

Cabe recordar que, previo a jugar con Boca, Villa prestó sus servicios a Independiente Rivadavia de Argentina. Allí, luego de numerosas polémicas, el colombiano volvió al fútbol de primer nivel sudamericano.

“Volví a Boca Juniors, con mucha ilusión, con ganas de títulos, y gracias a Dios se me han dado dos títulos seguidos y este que es tan importante”, añadió Villa.

Y sentenció: “Vamos por todo. Tenemos un grupo muy unido, muy humilde. Tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado durante todo el semestre. ¡Vamos Boca!”.

Sebastián Villa, campeón de la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors. Foto: Getty Images

De principio a fin, Sebastián Villa fue foco en la transmisión oficial del evento. Antes del arranque del partido, al atacante se le vio muy emocionado entonando el himno nacional de Colombia en Barranquilla.

Luego, con sus individualidades, más la asistencia, el foco no se despegó de Villa. Un caso contrario vivió su compatriota, el portero de Boca, Álvaro Montero, porque casi no tuvo que intervenir en el juego.