Este sábado 21 de noviembre, Boca Juniors y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

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Se trata de un partido histórico que inaugura el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, ahora conocido como Supermetro. Un encuentro top para un recinto que se lleva todos los aplausos.

Himno de Colombia retumbó en el Supermetro

Los jugadores de Boca Juniors y Atlético Mineiro salieron a la grama del Supermetro, y empezaron los actos protocolarios.

Primero sonó el himno de Argentina, poco respetado por los hinchas de Mineiro, y luego sonó el himno brasileño, donde los aficionados de Boca tampoco estuvieron a la altura.

De tercero, retumbó el himno de Colombia. Miles de personas, a una sola voz, entonaron las letras patrias en Barranquilla. Un momento sublime, en un evento histórico para dicha ciudad y el país.

LOS AVIONES, PRESENTES DURANTE EL HIMNO DE COLOMBIA Atlético Mineiro y Boca se enfrentan por la final de la CONMEBOL #Sudamericana. #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/OFsv322DFE — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

Pero ahí no acabó todo. Mientras los colombianos en el estadio entonaban el himno, entre sonrisas y emotividad, unos aviones volaron sobre el Supermetro. El espectáculo estuvo a la altura de lo que demandaba la final.

IMPRESIONANTE: ¡Dos aviones pasaron justo por encima del Metropolitano de Barranquilla antes de la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8G1y0wlHZ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Cerca de 30 mil hinchas de Boca en Barranquilla

Y lo que es un hecho es que los hinchas de Boca Juniors, en la tribuna, arrancaron ganando 1-0. Transmisiones argentinas, como la de ESPN y DSports, reportan cerca de 30 mil aficionados Xeneizes en el Supermetro.

En un contraste bastante significativo, se estiman entre 4 mil y 8 mil hinchas de Atlético Mineiro en Barranquilla.

¿Cómo se explica el amor por Boca? ¡La LOCURA de este hincha, que sueña con la gloria en Barranquilla! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/64Ch0YmOF0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

A pesar de las grandes distancias que hay entre Belo Horizonte y Buenos Aires, con Barranquilla, el Supermetro se llenó.

La presencia de hinchas colombianos en las tribunas también es noticia. Muchos aficionados con la bandera Tricolor adornaron la previa en una final que tuvo show musical y todo tipo de condimentos por parte de los aficionados.

Ahora, todo se define en la cancha. Boca Juniors va por su tercera Copa Sudamericana, mientras Mineiro quiere levantar por primera vez el torneo.