Pese a que no mostró su mejor cara, la Selección Colombia le ganó a Japón en su estreno en el Mundial Sub 17, que se está jugando en Catar.

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Los dirigidos por Fredy Andrés Hurtado sacaron el 2-1 gracias a un penalti que pitó el juez central a pocos minutos de que se acabara el juego. Con el resultado, la Tricolor queda en la segunda posición del grupo L, por detrás de Serbia que se impuso ante Honduras (2-0).

Todo comenzó con mucha alegría y emoción para los colombianos, ya que a los cinco minutos abrieron el marcador. Adrián Mosquera hizo una gran jugada por la derecha, llegó a línea de fondo, lanzó el balón al centro del área y apareció Miguel Agamez para enviarlo al fondo de la red.

A partir de ese momento, los japoneses se adueñaron de la posesión y de la iniciativa. Colombia, por su parte, se replegó y le apostó a las contras, aunque se vio un equipo muy inconexo.

Los Nipones tendrían su recompensa a los 38 minutos: un centro llegó desde la derecha y cayó al corazón del área, allí uno de los jugadores cabeceó y se la dejó servida a Kakeru Saito para que venciera al portero Samuel Martínez.

El partido se empató, pero las cosas no tuvieron mayor cambio, Japón continuó con el balón y la Tricolor replegada. Así llegaría al final del primer tiempo.

Ya en la segunda parte, a los asiáticos no se les vio con el mismo ímpetu, aunque mantuvieron el balón. Los dirigidos por Hurtado se mostraron más sólidos y seguros.

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A los 78 minutos, los Samuráis Azules se iban a quedar con uno menos: Anthony Motosuna vio la doble amarilla por una dura entrada. En un principio, el árbitro sacó roja directa, pero el VAR intervino por petición del banquillo y el color de la tarjeta cambió.

El milagro para Colombia iba a llegar a los 90+4 después de que el juez central pitara penalti. El encargado de patearlo fue Samuel Martínez, que con toda la tranquilidad del mundo envió el esférico al lado izquierdo, mientras que el portero rival se botó al otro palo.

Tras esta victoria, la Tricolor deberá comenzar a pensar en lo que será el partido contra Honduras el próximo martes, 24 de noviembre.