Este sábado, 21 de noviembre de 2026, la Selección Colombia juega contra Japón. El partido es válido por la primera fecha del grupo L en el Mundial Sub-17, con hora de arranque a las 7:30 a.m. y transmisión de Caracol, RCN y DSports.

Convocatoria oficial de la Selección Colombia para el Mundial Sub-17: fechas para ver la fase de grupos

Gustavo Puerta se pronunció: primeras palabras sobre su lesión con la Selección Colombia

Se trata del primer reto para la Selección Colombia Sub-17, que viene de coronarse como campeona en el Sudamericano de la categoría. El reto está en hacer un buen papel en esta cita orbital.

Selección Colombia Sub-17 quiere hacer un buen papel en el Mundial

Esta es la lista de convocados por el técnico Fredy Hurtado para el Mundial Sub-17:

1.⁠ ⁠Adrián Mosquera – Independiente Medellín

2.⁠ ⁠Anderson Murillo – Independiente Medellín

3.⁠ ⁠Camilo Blandón – C.D. Estudiantil

4.⁠ ⁠Edwin Echeverría – Atlético Nacional

5.⁠ ⁠Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza

6.⁠ ⁠Eider Carrillo – Independiente Medellín

7.⁠ ⁠Juan José Palacio - Envigado F.C.

8.⁠ ⁠Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.

9.⁠ ⁠Jhan Moreno – Atlético Nacional

10.⁠ ⁠José Escorcia – Atlético Nacional

11.⁠ ⁠Juan Fori – C.D. Estudiantil

12.⁠ ⁠Luigi Ortiz – Deportivo Cali

13.⁠ ⁠Luis Maturana – Independiente Medellín

14.⁠ ⁠Matías Caicedo – Independiente Yumbo

15.⁠ ⁠Miguel Agámez – Barranquilla F.C.

16.⁠ ⁠Samuel Martínez – Atlético Nacional

17.⁠ ⁠Samuel Martínez – Envigado F.C.

18.⁠ ⁠Santiago Romaña – Fortaleza F.C.

19.⁠ ⁠Santiago Vallecilla – Deportivo Cali

20.⁠ ⁠Simón Rojas – Atlético Nacional

21.⁠ ⁠Weiner Martínez – Envigado F.C.

📋🇨🇴COLOMBIA DEFINIÓ SUS CONVOCADOS AL MUNDIAL SUB-17 🇨🇴⚽️La Tricolor anunció su lista oficial, cinco jugadores quedaron por fuera de la convocatoria. Colombia debutará ante Japón el 21 de noviembre y luego enfrentará a Honduras y Serbia 📻💻#ELVBAR de #ASColombia https://t.co/kg6l8sRORo — El VBAR (@VBarCaracol) November 12, 2026

En la lista inicial estaba Gorka Abascal, del Real Madrid, pero salió debido a una lesión muscular de grado II. En su lugar ingresó Juan José Palacio, futbolista de Envigado.

Los 21 citados por Hurtado integran una generación de renombre que ilusiona de cara al futuro. Simón Rojas, ⁠Samuel Martínez y José Escorcia son algunos de los futbolistas destacados en este plantel campeón.

Nómina de la Selección Colombia Sub-17 que venció a Brasil y clasificó a la final del Sudamericano. Foto: Prensa Federación Colombiana de Fútbol.

Luego del juego ante Japón, así será el calendario de la Selección Colombia Sub-17 en el grupo L del Mundial:

Colombia vs. Honduras : 24 de noviembre de 2026 a las 10:30 a.m.

: 24 de noviembre de 2026 a las 10:30 a.m. Colombia vs. Serbia: 27 de noviembre de 2026 a las 8:00 a.m.

*Todas las fechas y horarios corresponden a territorio colombiano.

Selección Colombia Sub-17 vs. Japón: canal y hora para ver el partido en vivo