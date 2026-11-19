El mercado de los vehículos híbridos y eléctricos continúa ganando espacio en América Latina, aunque su penetración presenta diferencias importantes entre países.

El mercado argentino registra un crecimiento acelerado de estas tecnologías, las cifras colombianas muestran una participación destacada dentro de las matrículas de vehículos nuevos.

De acuerdo con la (Acara) Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina Acara, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 66,265 vehículos híbridos y eléctricos en ese país, un incremento del 267.4 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 18,038 unidades. Estas tecnologías representaron el 16.1 % de los patentamientos acumulados.

En Colombia, los datos de Fenalco y la Andi muestran una participación considerablemente mayor. Entre enero y septiembre se matricularon 39,784 vehículos eléctricos y 74,471 híbridos, para un total de 114,255 unidades. Frente a las 247,212 matrículas de vehículos nuevos registradas durante esos nueve meses, la participación conjunta de estas tecnologías fue cercana al 46.2 %.

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La tendencia también quedó reflejada en septiembre, cuando los vehículos híbridos y eléctricos representaron el 50.7 % de las matrículas colombianas. En ese mes se registraron 5,895 eléctricos y 11,261 híbridos, ambos segmentos con máximos históricos para el mercado nacional.

El crecimiento argentino también está acompañado por una mayor presencia de fabricantes internacionales. Según la información divulgada por Acara, las marcas chinas ya tienen una participación importante en el segmento electrificado: sus híbridos concentran el 27 % de ese mercado y registraron un crecimiento interanual del 2,655 % durante los primeros nueve meses de 2026.

A este panorama se suman los anuncios de Toyota, que confirmó una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares para construir una planta en Zárate, donde prevé fabricar la camioneta híbrida Tacoma desde 2030. También se espera el desembarco comercial de Tesla en Argentina con los modelos Model 3 y Model Y.

Aunque las cifras muestran una diferencia importante en la participación de estas tecnologías, deben leerse con cautela: los informes de ambos países pueden utilizar universos de vehículos y criterios de clasificación distintos.