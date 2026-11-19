Mantener un vehículo en óptimas condiciones no solo permite garantizar la seguridad del conductor y sus pasajeros, sino que además preserva su valor de inversión a largo plazo.

De acuerdo con la marca de carros Toyota, conocer el momento adecuado para llevar a mantenimiento un vehículo es un momento clave para prevenir gastos más costosos e incluso dejar al usuario sin un medio de transporte.

Cuidar adecuadamente un motor ayuda a que este consuma menos combustible y ofrezca un desempeño óptimo, traduciéndose así en un ahorro económico que impacta menos al medioambiente.

La fabricante de vehículos también añade que un carro que cuenta con un historial de mantenimiento completo y se mantiene en las circunstancias más adecuadas ayuda a que tenga una mayor demanda y un mejor precio cuando el dueño tome la decisión de venderlo o cambiarlo.

¿Cuáles son las señales para saber el momento para llevar un carro a mantenimiento?

Según Toyota, existen varias formas para identificar el momento adecuado para llevar el vehículo a un taller. Uno de ellos es por medio del mantenimiento preventivo, esencial para garantizar el rendimiento y seguridad del carro.

Se recomienda realizar la revisión cada 5.000 kilómetros o cada seis meses. Varios modelos hoy en día cuentan con un aviso encargado de avisar esta tarea, por lo que es importante estar atento a esta señal.

El mantenimiento oportuno es clave para evitar que pequeñas fallas se conviertan en reparaciones más costosas. Foto: Getty Images

Otra forma de identificar una señal es a través de los testigos luminosos encontrados en el tablero del carro, ya que se encargan de alertar posibles problemas que tenga el vehículo. Algunos de estos son:

Señales preventivas: Destacan testigos como el cambio de filtro de combustible, cambio de correa de distribución o el monitoreo de presión de llantas.

Destacan testigos como el cambio de filtro de combustible, cambio de correa de distribución o el monitoreo de presión de llantas. Señales de fallas: Cuenta con testigos como testigo de motor (Check Engine), testigo del sistema ABS y testigo de transmisión automática.

Si en cualquier momento aparece alguna de estas señales en el tablero, es importante acudir a un taller especializado.

La revisión de los niveles del carro es una buena práctica que ayuda a evitar problemas. Lo ideal es revisar:

Aceite del motor

Refrigerante

Líquido de frenos

Otros líquidos básicos

El comportamiento del carro es clave para conocer si requiere de un mantenimiento.

Si se presenta una ocasión en la que el vehículo sufre una pérdida de potencia, presenta dificultades al arrancar, comienzan a sonar ruidos extraños al encender o en las pastillas de freno, es un claro indicador de que el auto sufre problemas y que debe ser revisado cuanto antes.