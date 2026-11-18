Los vehículos eléctricos han registrado un crecimiento importante en el mercado colombiano durante el 2026. La llegada de nuevas marcas al país que se centran en promocionar la movilidad sostenible ha derivado en una mayor variedad de ofertas que responden al interés de los compradores.

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De acuerdo a los más recientes registros emitidos por la ANDI y Fenalco, un total de 44.387 unidades eléctricas han sido comercializadas en el país, representando un crecimiento del 207% frente al mismo periodo de 2025.

A pesar de los grandes números que ha visto el sector en el año, también surgen varias inquietudes y desafíos que deben afrontar marcas y fabricantes de cara al futuro, entre ellos la disponibilidad de puntos de carga, los costos para adquirir estos modelos y los cambios tributarios que pueden cambiar las condiciones en las que se compran estos vehículos, como el aumento del IVA al 19% propuesto por el Gobierno Nacional.

Los neumáticos para vehículos eléctricos deben responder a mayores exigencias por el peso de las baterías, el torque instantáneo y la eficiencia energética. Foto: Getty Images

En diálogo con SEMANA, el gerente general de JMC y JMEV en Colombia, Noel Ardila, expresó su punto de vista acerca de la transformación que vive la industria y las apuestas de las compañías para seguir creciendo en el mercado nacional.

Los puntos de carga para los carros eléctricos

En el marco del Salón Internacional del Automóvil, el directivo comentó que hoy en día existen tres formas en las que se puede recargar un vehículo eléctrico: Por medio de las instalaciones particulares, las estaciones públicas y los puntos que comienzan a implementar oficinas y centros empresariales para sus empleados.

Sin embargo, advirtió que los puntos de carga para zonas residenciales están siendo un desafío para varias administraciones, ya que el aumento de estas unidades ha provocado que conjuntos y edificios hayan tenido que revisar la capacidad eléctrica de sus instalaciones.

Noel Ardila, gerente general de JMC y JMEV en Colombia. Foto: JMC / JMEV

“Uno puede cargar en su casa, que se ha vuelto complejo porque, en la medida en que ya hay volumen, los edificios y los conjuntos empezaron a decir: ‘Espérese’, porque antes te aceptaban la tuya; ahora es un tema público dentro del edificio. Así que hay que determinar puntos de carga para todo el mundo. Eso se puede volver costoso porque no se sabe cuál es la capacidad de carga que tiene el edificio para empezar a cargar”, comentó.

Frente al panorama que se vive en el país, Noel comenta que el crecimiento de la demanda de los vehículos eléctricos en Colombia ayudará a impulsar la instalación de nuevas estaciones para que más usuarios se adentren a estos modelos.

“Yo creo que la demanda, la oferta y el volumen de vehículos eléctricos van a llevar a que por naturaleza y de manera orgánica salgan más puntos”, explicó.

El posible aumento del IVA por medio de la Ley de Rescate

Uno de los temas más abordados por gremios y entidades del sector automotor es el posible incremento del IVA al 19% para vehículos electrificados (eléctricos e híbridos).

Para el gerente general de JMC y JMEV en Colombia, la modificación traería efectos en el comportamiento del mercado, el cual ha tenido un notable crecimiento durante los últimos años y que podría seguir ganando participación.

En caso de que el Gobierno radique el aumento del IVA, el sector podría comenzar a modificar las preferencias de los consumidores y llevarlos a buscar otras alternativas de movilidad sostenible.

Estas son las particulares llantas que necesitan estos vehículos. Foto: Tomado de www.michelin.com.co - A.P.I.

“Yo creo que inicialmente lo que va a pasar con el mercado es que, de pronto, los eléctricos van a adoptar al híbrido. El ejercicio de la Ley de Rescate es meterle IVA a híbridos y eléctricos y, digamos, el eléctrico puede tener la tranquilidad de que de pronto no tenga un pico y placa más adelante, como sí lo puede tener el híbrido. Y el eléctrico hoy es más barato que el híbrido en casi un 10 % o 20 %”, señaló.

El directivo afirma que los vehículos eléctricos siguen pasando por una evolución tecnológica, por lo que en los próximos años podrían aplicar nuevas alternativas que contrarresten parte de los efectos de un posible aumento de precios.

“Como el mercado está en crecimiento, todavía hay mucho espacio, entonces, por más que incremente el precio, que ojalá no se haga de ese tamaño o que por lo menos sea en una escala que permita que el negocio florezca, igual va a seguir creciendo. Yo creo que la tecnología todavía está en evolución y cuando la tecnología se masifica, los precios bajan más”, agregó.