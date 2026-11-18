La aplicación Google Maps informó sobre su más reciente actualización en su sistema que les permite a los usuarios organizar sus trayectos, ya sea para realizar compras navideñas, participar en un senderismo o incluso viajar hacia nuevas ciudades por más de tres días.

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Esta función es conocida como Ask Maps, una herramienta que incorpora elementos de inteligencia artificial (IA) para formar itinerarios personalizados y convertir lugares guardados en rutas diseñadas a los gustos de la persona que accede a la plataforma.

¿Cómo funciona y qué beneficios ofrece Ask Maps?

Con el uso de la aplicación, cada usuario contará con un programa de viaje detallado con consejos de expertos y marcadores que fueron números en el mapa para cada parada, facilitando visualizar el plan. Si la persona está satisfecha con el itinerario, puede compartírselo a sus amigos y familiares.

Al consultar por Ask Maps, el usuario también podrá recibir información en tiempo real, como el estado del tráfico, si un sitio se encuentra abierto e incluso el ambiente de su próximo destino. La función permite modificar el horario sobre la marcha.

La nueva función permite transformar lugares guardados en itinerarios adaptados a los intereses de cada usuario. Foto: Getty Images

En situaciones como un viaje por carretera de varios días o haciendo recados por la ciudad, la aplicación consulta las indicaciones para ver consejos útiles sobre la ruta, incluyendo aspectos sobre cómo estacionar o cargar el vehículo, así como las condiciones actuales que se registran en la zona, ya sea el clima, posibles retrasos y peajes.

Con estas nuevas capacidades, Ask Maps ayuda al usuario a encontrar citas en línea para salones de belleza, cuidado de mascotas, reparaciones de automóviles y del hogar y a llamar a negocios locales. La persona solamente tiene que preguntar por el tema de su interés y la aplicación se encarga de mostrar los sitios cercanos disponibles y sus horarios.

¿En qué países está instalado Ask Maps?

Google informó que la actualización de Ask Maps se encuentra hoy en día en Android e iOS, llegando a más de 200 países y territorios en todo el mundo. Algunos de los países más reconocidos son Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Indonesia, Japón y México.

Con la más reciente actualización, la función se expande a 30 países del continente europeo, incluyendo a España, Alemania y el Reino Unido. Por el momento, Ask Maps no se encuentra disponible en territorio colombiano.