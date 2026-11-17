Comprar un carro usado requiere revisar mucho más que su apariencia exterior o el estado del motor. En algunos casos, los vehículos han sufrido accidentes que ocasionaron daños en su estructura y posteriormente fueron reparados para volver a comercializarse.

Aunque no todas las reparaciones son un problema de seguridad, las intervenciones sobre componentes estructurales merecen atención, ya que pueden afectar la resistencia del vehículo y su comportamiento ante una nueva colisión.

Por eso, antes de cerrar un negocio, es importante identificar algunas señales que podrían revelar antecedentes de golpes o reparaciones importantes.

Señales de reparaciones previas

Una de las primeras revisiones consiste en observar la carrocería bajo luz natural. Las diferencias de tonalidad entre paneles, cambios en la textura de la pintura o rastros de pintura sobre empaques y molduras pueden indicar que alguna pieza fue repintada.

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También conviene revisar las separaciones entre el capó, las puertas, los guardabarros y el baúl. Cuando estos espacios son irregulares o miden diferente entre ambos lados del vehículo, podría existir un antecedente de desmontaje, sustitución de piezas o reparación después de haber tenido un impacto.

Dentro de la revisión, vale la pena mirar si hay soldaduras irregulares, si los tornillos tienen marcas de herramientas o pintura levantada, si las llantas tienen desgaste diferente entre ellas; también puede significar cambios en la suspensión o problemas de alineación, aunque no es una señal 100% clara.

Consulta de accidentes previos

En Colombia, una de las herramientas disponibles es el Histórico Vehicular del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) Mediante esta consulta, los interesados pueden conocer información como los accidentes registrados, el historial de propietarios, las limitaciones a la propiedad y la vigencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica.

Sin embargo, que un accidente no aparezca en el historial no significa necesariamente que el vehículo nunca haya sufrido un choque. Algunas reparaciones se realizan de manera particular y no generan un registro en las bases de datos consultadas.

Por todo esto, antes de comprar un carro de segunda mano, una de las recomendaciones más importantes es solicitar un peritaje independiente antes de realizar el pago o firmar el traspaso. Este procedimiento permite evaluar componentes mecánicos, carrocería, chasis, soldaduras y posibles intervenciones anteriores.

También sería buena idea solicitarle al vendedor los recibos y los soportes de reparaciones importantes, así como preguntar directamente si el vehículo ha estado involucrado en accidentes.