Los frenos son uno de los sistemas de seguridad más importantes de cualquier vehículo. Sin embargo, no todos funcionan de la misma forma.

Mientras que los frenos convencionales dependen de la presión que ejerce el conductor sobre el pedal para detener las ruedas, los sistemas ABS incorporan sensores y controles electrónicos que intervienen cuando detectan que una o varias ruedas están a punto de bloquearse.

ABS corresponde a las siglas en inglés de Anti-lock Braking System, conocido en español como sistema antibloqueo de frenos. Su función principal es evitar que las ruedas dejen de girar por completo durante una frenada intensa, una situación que puede provocar que el vehículo se deslice y el conductor pierda capacidad para controlar la dirección.

Diferencias entre ABS y convencionales

Si se trata de frenos convencionales, cuando el conductor pisa el pedal, la presión hidráulica activa los mecanismos de frenado de las ruedas. Si la fuerza aplicada supera la adherencia disponible entre las llantas y el pavimento, las ruedas pueden bloquearse y comenzar a deslizarse sobre la superficie.

Esto dificulta el control del vehículo, especialmente si es una situación donde se necesita esquivar un obstáculo mientras se frena.

Los frenos ABS, por su parte, incorporan un sistema electrónico que supervisa constantemente la velocidad de giro de las ruedas. Cuando detecta que alguna está a punto de bloquearse, regula automáticamente la presión del líquido de frenos para evitar que pierda completamente la rotación.

La diferencia está en que el sistema ABS permite conservar una mayor capacidad de dirección durante una frenada de emergencia, mientras que con las ruedas bloqueadas el vehículo puede perder estabilidad y capacidad de maniobra.

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Cuando el conductor realiza una frenada brusca, los sensores de estos frenos envían información a su unidad de control. Si esta detecta que una rueda está a punto de bloquearse, ordena reducir momentáneamente la presión de frenado en ese punto. Después, la presión vuelve a aumentar y el proceso se repite varias veces por segundo.

Por eso, cuando el ABS entra en funcionamiento, el conductor puede sentir vibraciones o pulsaciones en el pedal del freno e incluso escuchar algunos sonidos. Se trata de una reacción normal del sistema durante una intervención.

Si su vehículo cuenta con estos frenos, se recomienda no bombear el pedal, es decir, no pisarlo y soltarlo repetidamente. El sistema ABS realiza automáticamente esa regulación de presión, por lo que el conductor debe concentrarse en mantener el frenado y controlar la dirección.

Cabe agregar que estos frenos, aunque representan una ventaja de seguridad, no reemplazan la conducción preventiva ni el mantenimiento que normalmente debe tener el sistema de frenos.