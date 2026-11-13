¿Cuándo se debe cambiar la correa de distribución de un carro? Ignorar esta revisión puede salir muy caro

La correa de distribución es uno de los componentes más importantes del motor de un vehículo. Su función es sincronizar el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas, para que los pistones y las válvulas trabajen de manera coordinada. Por esta razón, su mantenimiento no debe pasarse por alto: una rotura mientras el motor está en funcionamiento puede provocar daños internos y reparaciones costosas.

Una de las preguntas más frecuentes entre los conductores es cada cuánto debe cambiarse esta pieza. Sin embargo, no existe un kilometraje único que aplique para todos los carros. El intervalo depende del diseño del motor, el material de la correa y las especificaciones establecidas por cada fabricante.

En algunos vehículos, el reemplazo puede estar previsto alrededor de los 60,000 o 100,000 kilómetros, mientras que otros tienen intervalos considerablemente mayores. También debe tenerse en cuenta el tiempo de uso, pues los materiales pueden deteriorarse incluso cuando el vehículo recorre pocos kilómetros.

Por ejemplo, el Chevrolet Onix modelo 2024-2026 establece un cambio de la correa de distribución y el tensor a los 240,000 kilómetros o 15 años. En otro caso, un manual de Ford contempla un intervalo de 250,000 kilómetros o 10 años. Estas diferencias muestran por qué es importante consultar el programa de mantenimiento específico del vehículo.

Señales para hacer revisión

La correa de distribución no siempre presenta síntomas evidentes antes de fallar. Aun así, durante una inspección mecánica pueden identificarse señales como grietas, desgaste en los dientes, deshilachamiento, pérdida de tensión o contaminación por aceite y otros fluido.

También pueden presentarse ruidos inusuales en la zona de distribución o dificultades en el funcionamiento del motor. Sin embargo, estos síntomas no dejan confirmar por sí solos que la correa esté dañada, por lo que se requiere una revisión profesional.

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Si la correa se rompe, el motor pierde la sincronización entre sus componentes. En algunos motores, los pistones pueden entrar en contacto con las válvulas, lo que ocasiona daños internos que pueden requerir una reparación considerable.

Por esta misma razón, los especialistas recomiendan no esperar a que aparezcan señales de deterioro para hacer el cambio. Lo mejor es seguir el kilometraje y el límite de tiempo indicados en el manual del propietario.