Lo que comenzó como un pequeño taller, con una caja de herramientas y el conocimiento empírico de un mecánico, se convirtió en el punto de partida de Mecánica Automotriz Especializada (MEC-CAR GT), una empresa que hoy busca consolidarse en el sector de mantenimiento y reparación de vehículos de carga liviana. En esa evolución, Tatiana Ramírez Charry, su gerente, ha sido clave para transformar el conocimiento técnico en un modelo de negocio con estructura y visión de futuro.

La historia tiene su origen en la experiencia de su esposo, quien fundó el taller a partir de su pasión por la mecánica y los conocimientos adquiridos de generación en generación. Años después, Tatiana decidió dejar su carrera en el sector financiero para vincularse al proyecto e impulsar su crecimiento. “Había mucho talento, había potencial, pero hacía falta organización, procesos y una visión empresarial”, recuerda.

Uno de los principales desafíos fue pasar de la informalidad a una operación estructurada. Para Ramírez Charry, este proceso significó comprender que la sostenibilidad de un negocio no depende únicamente de su capacidad para responder a las necesidades del día a día, sino también de contar con procesos y una organización que permitan crecer.

Tatiana Ramírez, la contadora que transformó un taller mecánico en una compañía estructurada que dignifica el empleo del sector

Actualmente, MEC-CAR GT ofrece servicios de diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de motores y revisión general de vehículos de carga liviana. Para ello, cuenta con profesionales especializados, infraestructura y tecnología que permiten identificar fallas con precisión y brindar soluciones a sus clientes.

Más allá de la capacidad técnica, la compañía busca construir relaciones basadas en la transparencia y la confianza. “Entregamos lo más fundamental para el cliente, que es la confianza en nuestros servicios”, afirma su gerente.

Hoy, la empresa genera empleo para más de 20 personas de manera directa y 59 de forma indirecta. Sin embargo, su propósito va más allá de las cifras de crecimiento. “Queremos demostrar que una empresa puede cuidar del cliente, reconocer a su trabajador y construir un futuro más digno”, señala Ramírez Charry.

Esa visión también se refleja en su compromiso social. Desde hace dos años, la gerente apoya a cinco adultos mayores que trabajaron en el sector de la mecánica y que actualmente viven en condición de calle, reconociendo su trayectoria y el conocimiento que han aportado a la industria. Su propósito es ampliar esta iniciativa y, en los próximos cinco años, hacer realidad la creación de una fundación.

Con la mirada puesta en trascender y convertirse en la primera opción para sus clientes, MEC-CAR GT busca demostrar que la formalización, la confianza y la responsabilidad social también pueden ser motores de crecimiento empresarial.