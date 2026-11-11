“Me están destrozando”: reconocida influencer colombiana rompe en llanto al exponer ofensivos mensajes que recibe en redes

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido Paola Retavizca, mejor conocida en el mundo digital como Mily Wonka, se mostró bastante afectada al hablar sobre los comentarios ofensivos que recibe constantemente en esta red social, muchos de ellos relacionados con su aspecto físico.

En su publicación, la influenciadora expuso algunos de los mensajes que varios usuarios han escrito tanto en sus publicaciones como a través del DM, reconociendo que, aunque intenta mantenerse fuerte, no puede evitar que las críticas sobre su apariencia física terminen afectándola emocionalmente.

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“Son muchos los mensajes que recibo a diario, tanto en mis videos como en el DM, y ya me cansé. Ya no puedo ni quiero más esto, perdónenme si me ven así, yo sé que ustedes siempre me han visto fuerte, empoderada, una mujer que puede con todo”, comenzó diciendo.

Sin embargo, admitió que como cualquier otra persona, este tipo de comentarios pueden llegar a tener un impacto significativo que influyen directamente en su estado de ánimo y pueden generarle depresión: “Me están destrozando todos los días”.

Aunque se mostró agradecida por el apoyo y los mensajes de aliento que le dan otras personas, elogiando incluso su aspecto físico y su valentía, Mily Wonka reiteró que no puede evitar que esos comentarios ofensivos la afecten.

“Más allá de que me digan: ‘ay Mily pero no les pongas cuidado, no les hagas caso, pero tú eres muy bonita, pero tú eres muy valiente’. Quiero decirles que sí, que sí me han afectado, que sí me duelen, que sí me duele el desprecio, que sí me duele el bullying cibernético”.

Por otro lado, la creadora de contenido reveló que la situación se hace mucho más difícil de manejar debido a que también ha notado que muchas marcas han dejado a un lado la posibilidad de hacer colaboraciones con ella, precisamente por su apariencia actual.

“Me duele que hasta muchas marcas me han despreciado por mi físico actual”. Por eso, para quienes cuestionan su aspecto, la influenciadora recalcó que es un caso que va mucho más allá de recibir recomendaciones sobre hacer dieta, comer saludable o practicar ejercicio, pues muchos desconocen todo lo que hace a diario para sentirse bien consigo misma y con su cuerpo.

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Asimismo, aclaró que sus cambios físicos no pueden atribuirse únicamente al hecho de haber tenido un bebé: “Son cinco años en los que cargué con una enfermedad, con completo sedentarismo, donde no pude hacer ejercicio, tuve que pasar por muchos momentos y me dejaron estas marcas en mi cuerpo, marcas que a mí tampoco me gusta cómo se ven”.

A través de su testimonio, Mily quiso generar conciencia sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de comentarios en la vida de una persona. Además, recordó que desde hace varios años enfrenta una enfermedad huérfana que, en su momento, llegó a afectar incluso su capacidad para caminar.