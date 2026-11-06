La comunidad digital está de luto por la muerte de Cho Jin-woo, mejor conocido como JinsTravel, un reconocido youtuber que se había ganado el cariño de miles de internautas al compartir sus recorridos por diferentes países del mundo en bicicleta.

Su pasión por viajar y descubrir nuevos destinos lo llevó hasta Bolivia, sin imaginar que allí sería donde una lamentable tragedia acabaría con su vida a sus 33 años.

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Según reportes de distintos medios locales, el creador de contenido surcoreano perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de carga mientras realizaba uno de sus populares recorridos en bicicleta por territorio boliviano.

El accidente se registró el pasado 4 de noviembre de 2026 en la Avenida 6 de Marzo, a la altura del sector Molino Andino de El Alto. De acuerdo con la información difundida, el conductor del vehículo habría abandonado el lugar tras del impacto, pero horas más tarde fue detenido.

Esto es lo que se sabe sobre el siniestro vial

El diario Red Uno se refirió a los testimonios de algunas personas que presenciaron el accidente, quienes señalaron que el conductor presuntamente abandonó el lugar después de atropellar al youtuber.

Por su parte, el medio La Razón, señaló que de acuerdo con los informes preliminares de la Policía, el chofer manifestó en su declaración que no alcanzó a ver la bicicleta antes de que se produjera el impacto.

De igual manera, las autoridades confirmaron que la prueba de alcoholemia practicada al conductor arrojó un resultado negativo, descartando así que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

Aunque quienes presenciaron el accidente intentaron auxiliar al creador de contenido, la gravedad de las lesiones que sufrió provocaron su muerte en el mismo lugar donde ocurrió el siniestro.

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Los recorridos de JinsTravel en bicicleta

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones y mensajes de tristeza en las redes sociales, donde sus seguidores lamentan el trágico desenlace de su aventura en Bolivia.

Cho Jin-woo acumulaba más de 60 mil suscriptores en su canal de YouTube, plataforma en la que incursionó aproximadamente desde el 2020, captando la atención de los internautas con sus recorridos en bicicleta por Europa, África, América del Norte y otras regiones.

Antes de llegar a Bolivia, el joven viajero había recorrido distintos tramos de la cordillera de los Andes, una experiencia que documentó como habitualmente lo hacía para, posteriormente, compartirla con sus seguidores.